CHP’den KRT ve Anka’ya her ay 2,5 milyon lira

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Sürekli tarafsız ve bağımsız medyadan dem vuran, ülkede ‘basın özgürlüğü yok’ diyerek Türkiye’yi dünyaya şikâyet eden CHP’nin, algı operasyonlarını yürütebilmek için fonladığı kanallara yenilerini eklediği ortaya çıktı. Daha önce Halk TV’ye verdiği paralarla gündem olan CHP’de şimdi de ANKA Haber Ajansı ve KRT TV’yi fonladığı iddia edildi. Son dönemde CHP’yi hedef alan gazeteci Bahar Feyzan, tıpkı HALK TV gibi KRT ve Anka’ya da her ay CHP’den para gittiğini söyledi. Feyzan “KRT ve Anka her ay CHP’den abonelik bedeli olarak 2.5 milyon TL alıyor. 1.5 milyon Anka için, 1 milyon KRT için” ifadelerini kullandı.

Daha kârlı bir iş yok

KRT TV’de çalıştığı dönem sigortalı çalışanların maaşının yarısının elden verildiğini anlatan Feyzan “Sistem düşük gösterme üzerineydi. Bir kanalın kurulması için ekipmanların temininde belediyeler devreye girdi. ‘Ya biliyorsun biz muhalefet kanalıyız. Bizde para ne gezsin Allah rızası için sen de çalış’ sömürüleri hiç bitmiyor. Aldıkları parayı çalışanlarına hakkaniyetli dağıtmıyorlar. Allah yürü ya kulum diyor işte! Düşünsenize: kanalını CHP kuruyor, iğneden ipliğe her şeyi karşılıyor. Yetmiyor bir de üstüne aylık 2.5 milyon veriyor. O da yetmiyor belediyeleri de abone yapıyorsun. Yetmiyor bir de kanalı satıp parayı cebe atıyorsun. Daha kârlısı yok” tepkisini gösterdi.