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CHP'den kayyım kararlarına ilk tepki!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin "Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder" dedi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:30
CHP'den kayyım kararlarına ilk tepki!

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığıda toplandı.

Toplantı gündemine ilişkin Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasına değinen Öztrak şunları söyledi:

"Millet tarafından seçilen başkanların görevden alınması hukuki değil siyasidir. Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. Biz CHP olarak hukukun üstünlüğünden seçme ve seçilme hakkının üstünlüğünden taraf olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:30
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. CHP Merkez Yönetim Kurulu
  5. Parti Sözcüsü Faik Öztrak

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  • hizipsavarhizipsavar30 dk önce
    hımmmmmmm diyorsun ki pkk ya yataklık etmiş silah vermiş erzak vermiş para vermiş personel almış önemli değil. ama doğru %20 oyla kaç tane büyük şehir aldınız demokrasi sayseinde mi hdp ve pkk sayseinde mi. mecbursunuz gebesinizeliniz mecbur. kim oy verdiyse onlarda bu vebalden sorumlu. ama pardon siz de din yoktu değilmi.
  • Kürşat Kürşat 30 dk önce
    Millet tarafından seçimle gelmiş başbakan asmayı siz iyi bilirsiniz. Millet tarafından seçimle gelmiş hükümeti 28 şubatta devirmeyideiyi bilirsiniz, millet tarafından seçilmişRECEP TAYYİP ERDOĞAN ı devirmek içingayretlerinizide bizler iyi biliyoruz. Demokrasi adına en son söz söylemek size düşer, ve hatta size bu konuda söz hakkı dahi vermemek elzemdir.
  • hercaihercai41 dk önce
    VAY IGRENC MASON VAY! MILLET IRADESI OLDUGUN NERDEN BILIYORSUN? TEHDIT EDILEN AILELER, ONLAR KIM? HAA, DEVLETI SIZ ZATEN HICE SAYIYORDUNUZ DEGILMI? AMA DEVLETIN BIR HIC OLMADIGINI ANLAMISSINIZDIR ARTIK! TERORE KIM DESTEK VERIRSE YOK OLACAK TAMAMMMI? CHP DE YAKINDA YOK AMA TAM YOK OLACAK! MASON VE YAHUDI SIYONIST ARTIKLARI SIZI!
  • hercaihercai41 dk önce
    VAY IGRENC MASON VAY! MILLET IRADESI OLDUGUN NERDEN BILIYORSUN? TEHDIT EDILEN AILELER, ONLAR KIM? HAA, DEVLETI SIZ ZATEN HICE SAYIYORDUNUZ DEGILMI? AMA DEVLETIN BIR HIC OLMADIGINI ANLAMISSINIZDIR ARTIK! TERORE KIM DESTEK VERIRSE YOK OLACAK TAMAMMMI? CHP DE YAKINDA YOK AMA TAM YOK OLACAK! MASON VE YAHUDI SIYONIST ARTIKLARI SIZI!
  • hamido hamido 52 dk önce
    Siz hukuktan, adaletten, vatandan, milletten yana değilsiniz.siz yav...aklıktan yanasınız.
  • garibangariban54 dk önce
    O ZAMAN SİZDE ADAM OLUN ONLARDA ADAM GİBİ ADAM OLSUNLAR VATAN HAİNLİĞİ YAPMAYIN İNSAN GİBİ İNSANLARA HİZMET İÇİN YARIŞSINLAR
  • uyan tcuyan tc55 dk önce
    bir sen eksiktin dışarıdan yahuhudiler tarafındandüğmeye basıldı içimizdeki hainler açığa çıktı. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • YILDIZ..YILDIZ..57 dk önce
    Seçimle gelenin terörü destekleme hakkı varmı yokmu onu söyleyin.Ne de olsa ortaksınız elbette savunacaksınız.

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