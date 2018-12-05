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CHP'den İzmir için sürpriz aday! Aziz Kocaoğlu, 'aday olma' diyemem dedi

CHP'de İzmir için ismi gündeme gelen milletvekili Selin Sayek Böke, adaylık konusunda açıklamalarda bulundu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:37
CHP'den İzmir için sürpriz aday! Aziz Kocaoğlu, 'aday olma' diyemem dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen isimlerden olan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, adaylık konusunda açık kapı bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için adı geçen isimlerden olan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “İzmir’le birlikte yol yürüdüm ve yürümeye devam edeceğim” dedi.

Böke, “İzmir’de varlığını bildiğimiz bu anlayışı Türkiye’ye yayan hikayeye dönüştürmemiz gerekiyor. Meselemiz adayların kimliği değil, nasıl belediyecilik sorusuna yanıt verecek siyasi programdır. Daha çok demokrasiye ihtiyacımız var. Meydanları dolu kentlere ihtiyacımız var. Yeni bir kent hikayesini bu meydanlarda yazmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Adaylık konusunda açık kapı bırakan Böke, “Bugüne kadar elimden geleni yaptım ve yapacağım. İzmir ile birlikte yol yürüdüm ve yürümeye devam edeceğim" dedi.

Kocaoğlu: Hayırlı olsun, bir şey diyemem

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin kentte çalışma yaptığının hatırlatılması üzerine, açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Hayırlısı olsun. Bir şey diyemem. Adaylık konusunda kimseye 'aday olma' diyemezsin. Öyle bir hakkımız yok. Adaylık kişinin kendi özgür iradesi ile vereceği karardır. Ben nasıl '3 defa aday olacağım' dedim, genel merkezimiz yaptı, İzmirli hemşehrilerimiz destek verdi kazandık. Ama şu anda da aday olmayacağımı açıkladım. Hem aday olanların önü açılsın, hem de partimiz ona göre karar versin diye bu açıklamayı yaptım. Şu anda biz görevimizi 31 Mart akşamına kadar yapacağız. Ondan sonra da kimi atarlarsa, kim kazanırsa, ona teslim edeceğiz. Ondan sonra evimize gideceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:37
  1. CHP
  2. İzmir
  3. Aziz Kocaoğlu
  4. Selin Sayek Böke

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