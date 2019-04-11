CHP'den İYİ Parti'ye 'seçim kazığı'

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili konuştu. Karakuş, seçimde ittifak yaptıkları CHP’nin kendilerine tam destek vermediğini ancak buna rağmen oylarını artırdıklarını söyledi.

İP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş, CHP’nin kazandığı ilçelerde Araban ve Karkamış’ta yapılan ittifak anlaşmasına bağlı kalarak İP'in yüzde yüz destekle çalıştığını ancak CHP’nin kendilerine gerekli desteğin vermediğini söyledi. CHP'ye rağmen İP'in oylarını arttırdığını da belirten Karakuş, "Biz İYİ Parti olarak ittifak anlaşmasının gereğini seçim çalışmaları kapsamında en iyi şekilde yerine getirdik. Bunun sonucunda da Araban ve Karkamış’ta İttifak adaylarımız Belediye Başkanlıklarını kazandı. Ancak bizim aday çıkardığımız yerlerde ise CHP’den aynı desteği alamadık. Seçime girdiğimiz tüm ilçelerde İYİ Parti’nin adayları büyük bir özveri ile çalışıp AK Parti adayları ile başa baş mücadele etmelerine rağmen, maalesef arzu ettiğimiz sonuçları alamadık” dedi.

“Nurdağı seçimlerinin iptal edilmesi gerekiyor”

İP İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş, Nurdağı’nda yapılan usulsüzlüklerden dolayı seçimin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, ”Nurdağı’nda yapılan usulsüzlüklerden dolayı yaptığımız itirazlar hem ilçe ve hem de il seçim kurulları tarafından reddedildi. Ancak Türkiye’de hukukun üstünlüğüne inanılıyorsa Nurdağı seçimlerinin iptal edilmesi gerekiyor. 31 Mart Yerel Seçimleri'nin asayiş içerisinde tamamlanması için ellerinden gelen çabayı göstererek bizlere huzurlu bir seçim ortamı sağlayan Valimiz, Emniyet Müdürümüz, ilçe kaymakamlarımız ile emniyet teşkilatına, parti teşkilatlarım ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.