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CHP'den İYİ Partiye geçince CHP'yi sildi!

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili arasında yer alan Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, toplu cep telefonu mesajından 'CHP' ibaresini çıkardı

24 Nisan 2018 Salı 14:32
CHP'den İYİ Partiye geçince CHP'yi sildi!

Demirtaş, toplu mesajına 'İyi Parti 'yi eklemeyerek sadece 'Zonguldak Milletvekili' yazdı.
Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, toplu mesajlarının sonuna 'Ünal Demirtaş/CHP Zonguldak Milletvekili' notunu düşüyordu. Demirtaş, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında ise 'CHP' ibaresini kaldırdı. Demirtaş mesajında ise 'İYİ Parti' ibaresine de yer vermedi. Demirtaş mesajı şöyle:
"Sadece büyük bir lider, geleceği küçük kalplere emanet eder. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ulusumuza ve aydınlık geleceğimiz olan tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Ünal Demirtaş/Zonguldak Milletvekili"
Demirtaş'ın sosyal medya hesabında da değişikliğe giderek CHP ibaresini kaldırarak sadece TBMM Milletvekili yazdığı görüldü.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 14:32
  1. Zonguldak
  2. chp
  3. iyi parti
  4. Ünal Demirtaş

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