CHP'den İYİ Parti kongresine katılan İmamoğlu'na ilişkin açıklama

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti kongresinde konuşma yapmasına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"İttifak ortağımız İYİ Parti'nin kongrelerine katılabilir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İYİ Parti İstanbul İl Kongresi’nde konuşma yapması ile ilgili soru üzerine Öztrak, şu cevabı verdi:

Sayın Ekrem İmamoğlu, CHP’lidir. Fakat kendisi İYİ Parti’nin de içinde olduğu Millet İttifakı’nın da desteklediği bir belediye başkanımızdır. Bizim tüm belediye başkanlarımız ittifak ortağımız İYİ Parti’nin il ve ilçe kongrelerine davet edildiklerinde katılırlar. Eğer AK Parti davet ederse, belediye başkanlarımız o kongrelere de katılır.