CHP'den istifa edip Muharrem İnce'ye katılacağını duyurmuştu: O Başkan'dan Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak yeni açıklama!

CHP'den ayrılarak Muharrem İnce'nin partisine geçeceğini duyuran İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçüğkkuru Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak bir yazılı açıklama yaptı: "İbradı ve ülkem için tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Mesele memleket meselesidir."

'Belediye başkanlığını bırakmam için baskı yapmaları çok yersiz'

Hedeflerine CHP ile değil Muharrem İnce ile ulaşabileceğini anladığını yineleyen Başkan Küçükkuru, "Nüfus ve ekonomik olarak tükenme noktasına gelmiş ilçemizde önce istihdamı artırdık, tanıtımla bir dönüşüm yaşattık. Ücretsiz taşıma yaptık. Onlarca dönüm arazilerimizin bir karışını bile satmadan kendi imkanlarımızla ve kurduğumuz işletmelerimizle bütçemizi yerinde kullanarak borçsuz, kasasında parası olan tertemiz bir kurum haline geldik." dedi.

'Belediye başkanlığından istifa etmeyeceğim'

Küçükkuru belediye başkanlığından istifa etmeyeceğini şu ifadelerle açıkladı:

"Başkanlıktan da istifa et eleştirileri yersiz. Görevimin başındayım. İbradı ve ülkem için tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Mesele memleket meselesidir."