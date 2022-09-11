  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Siyaset

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 2019 yılı seçimlerinde CHP’den belediye meclis üyesi seçilen Salih Kafaoğlu, partisinden istifa edip AK Partiye katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 16:35:00 -
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı

AK Parti Hayrabolu ilçe başkanlığında yapılan rozet takma töreni, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, İl Başkanı Mestan Özcan ve İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven tarafından gerçekleştirildi.

CHP’den AK Parti’ye geçen Salih Kafaoğluna AK Parti rozetini Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan tarafından takıldı. Salih Kafaoğlu bundan sonra Hayrabolu Belediye Meclisinde AK Parti üyesi olarak görev alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23