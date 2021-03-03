  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler
Gündem

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler

İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'li 3 üye istifa kararı alarak AK Parti'ye geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 12:49:00 -
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler

Üsküdar Belediyesi CHP Meclis üyeliğinden istifa eden 3 üye AK Parti'ye geçti. 

6 ay önce 3 üye istifa etmişti

CHP’den geçen aylarda istifa eden Üsküdar Belediyesi Meclis üyeleri Köksal Durmuş ile Selahattin Kamışoğlu, önceki gün AK Parti’ye katıldı.

Eski meclis üyelerinin AK Parti’ye geçmesiyle ilgili konuşan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ise, “Belediye meclisinizde 15 CHP’li Meclis üyemiz vardı. 6 ay önce de 3 üye istifa etti. İstifa etme gerekçeleri olarak beklentilerinin karşılanmadığını söylediler. Partiden istifa ediyorlarsa, meclis üyeliğinden de istifa etmeleri gerekir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanlardan kankaları PKK'ya mesaj var: Kaçmak için 7 saniyeniz var
Medya

Almanlardan kankaları PKK'ya mesaj var: Kaçmak için 7 saniyeniz var

Dağlık Karabağ'da da başarısını kanıtlayan Türk SİHA'larını dünya basını dilinden düşürmüyor. Alman basınında övgüyle bahsedilen SİHA'lara i..
Avrupalı milletvekilleri Suriye'de cirit atıyor
Dünya

Avrupalı milletvekilleri Suriye'de cirit atıyor

Terör örgütü PKK/YPG'nın kontrol ettiği noktalarda bulunan kampları ziyaret bahanesiyle çok sayıda Avrupalı milletvekilinin bölgede cirit at..
Kritik toplantı sona erdi: Türk savunma sanayii hedef alınıyor!
Gündem

Kritik toplantı sona erdi: Türk savunma sanayii hedef alınıyor!

Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı vurgulanan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından yapılan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay