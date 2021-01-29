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Siyaset CHP'den istifa eden vekiller Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi geçecek?
Siyaset

CHP'den istifa eden vekiller Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi geçecek?

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçecekleri iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 19:02:00 -
CHP'den istifa eden vekiller Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi geçecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti içindeki rahatsızlıkları dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi. Öte yandan CHP'den başka vekillerin de istifa edeceği kulislerde konuşuldu.

CHP'li 3 vekilin yol haritası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti politikasındaki rahatsızlıklarını dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in partiden istifa ettiklerini açıklamalarının ardından yol haritaları merak konusu oldu.

Muharrem İnce'nin partisine geçecekleri iddia ediliyor

CHP'den istifa eden 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği konuşuluyor. Mehmet Ali Çelebi, İnce'nin kurduğu Memleket Hareketi'nin sözcüsü olacağı öne sürüldü.

CHP'de yeni istifalar yaşanabilir

3'lü istifanın ardından kulisler de hareketlendi. Bu üç ismin dışında başka vekillerin de istifa edeceği ve İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu ile görüşmüşlerdi

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 10 Aralık 2020 tarihinde parti yönetimiyle ilgili eleştiri mektubu gönderen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile TBMM'deki odasında görüşmüştü. Çelebi, görüşmenin ardından, 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna 'hayır' yanıtını vermişti.

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