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Siyaset CHP'den istifa eden Meclis üyesi Hüseyin Kazan'dan İBB'ye ilişkin bomba itiraflar
Siyaset

CHP'den istifa eden Meclis üyesi Hüseyin Kazan'dan İBB'ye ilişkin bomba itiraflar

CHP'li Meclis üyeleri Hüseyin Kazan, Selahattin Kamışoğlu, Köksal Durmuş ve Ahmet Başbaydar partilerinden istifa etmişti. Bağımsız olarak meclis üyeliğine devam edeceklerini belirten Hüseyin Kazan, İBB'nin 5 yıl geriye gittiğini vurgulayarak çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:04:00 -
CHP'den istifa eden Meclis üyesi Hüseyin Kazan'dan İBB'ye ilişkin bomba itiraflar

CHP’nin gündeminde, Üsküdar Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Başbaydar, Hüseyin Kazan, Köksal Durmuş ve Selahattin Kamışoğlu’nun istifasını konuşuyor. Partiye ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik eleştirileriyle bilinen CHP’li isimler, partilerinden istifa ederek bağımsız bir şekilde Meclis çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. İstifa eden isimlerden Hüseyin Kazan, Sabah’a konuşarak çok önemli itiraflarda bulundu.

İBB’de kadroların İYİ Parti'ye ve HDP'ye peşkeş çekildiğini söyleyen Hüseyin Kazan, İYİ Parti’nin istediği telden çaldığını, İSKİ ve İSPARK’ın da HDP’ye teslim edildiğini söyledi. İYİ Parti ve HDP’lilerin, CHP’liler bir talepte bulunduğu zaman yüzüne bile bakmadığını söyleyen Kazan, vatandaşlarla oturup sorunlara ilişkin konuşamadıklarını, hiç kimsenin talebine cevap veremediklerini söyledi.

İstifa nedenlerimiz kişisel değil, karşılaştığımız sorunlar tüm CHP'li meclis üyelerinin hepsinin sorunu” diyen Hüseyin Kazan, halkın beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle partiden ayrıldıklarını dile getirdi.

CHP’nin 25 yıl sonra İstanbul’u kazandığını hatırlatan Kazan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana bir sorunu bile çözmüş olmadığını vurguladı. AK Parti’nin geliştirdiği sistemleri CHP’ninmiş gibi sunduklarını itiraf eden Hüseyin Kazan, CHP eliyle yapılmış yeni bir tane bile proje olmadığını kaydetti.

“İstanbul 5 yıl geriye gitti”

Kazan, “Başkan oldu, 'Çocuklarımın ergenliğini kaçırmak istemiyorum' deyip Bodrum'da tatil yaptı, 'Elazığ'da deprem oldu oraya gideceğim' deyip soluğu Erzurum Palandöken'de kayakta aldı. İstanbullu hizmet bekliyor ama başkan çalışmıyor. İstanbul en az 5 yıl geriye gitti” dedi.

Koronavirüs sürecinde erzak dağıtıldığını ifade eden Kazan, “Onu da kim dağıttı? Nerelere verildi? Kimsenin bir bilgisi yok” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Örgütü’ndeki çekişmeyi de ifşa etti

Hüseyin Kazan, CHP İstanbul İl Örgütü içindeki kargaşayı da anlattı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kendi ekibiyle çalıştığını belirten Kazan, hiçbir grubun bir araya gelmek gibi bir derdinin olmadığını ifade etti. CHP’nin kendi içinde parçalandığının altını çizen Kazan, “Canan Hanım'a bir kişi de ağzını açıp tek kelime etmiyor. Ekrem Bey, bir kenara çekilmiş, Murat Ongun'a İBB'yi yönetme yetkisi vermiş. O da daire başkanlarını atadı. Daire başkanları, Ongun'un onayı olmadan hiçbir şey yapamıyor” diye konuştu.

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Yorumlar

Emekli

Herşey çok güzel degilmi İBB bugünler iyi günler siz getirdiniz şimdi 4 sene daha sabredin bakalım İstanbul'dan size ne kalacak
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