CHP'den istifa eden Belediye Başkanı tutuklandı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 23 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. "Zimmet" ve "irtikap" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da olduğu 18 kişi ise Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle Menemen Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, Aksoy "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Yardımcıları da tutuklandı

Öte yandan Aksoy'un iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 10 kişi açılan soruşturma kapsamında tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Tutuklanan isimler şu şekilde: Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Kenan Yaşatürk, Mehmet Cin, Teoman Tuna, Gazi Koştum, Mustafa İlhan, Nagihan Karaca, Tarkan Fikret Çalık, Gamze Yıldız, Gökhan Uzun ve Mustafa Çama.

Ne olmuştu?

Aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmış ve haklarında resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

CHP disipline sevk etmişti

CHP, Menemen Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarının ardından Serdar Aksoy'u kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ederken, Aksoy sevk kararından kısa bir süre sonra partiden istifa etmişti.