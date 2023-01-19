CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kürtçe Twitter mesajı!

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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken iki Twitter mesajı geldi.

Paylaşımlarını Kürtçe yapan Baykal, ilk mesajında, "Bu ülkede her kürdün en az benim kadar hakkı ve sorumluluğu vardır" dedi.

İkinci bir paylaşımda daha bulunan Baykal, bu sefer de "Türkiye'de siyaset yapanların Kürtçe konuşabilmesini çok önemli ve değerli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Baykal, partisi CHP'den istifasını da sosyal medya hesabından duyurmuş ve sonraki açıklamalarında, kaset operasyonu ile babasının koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunmuştu.