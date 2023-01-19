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Siyaset CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kürtçe Twitter mesajı!
Siyaset

CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kürtçe Twitter mesajı!

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Twitter hesabından Kürtçe mesaj paylaşımı yaptı. Baykal, "Türkiye'de siyaset yapanların Kürtçe konuşabilmesini çok önemli ve değerli buluyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 18:06:00 - 2023-01-19 18:21:20
CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kürtçe Twitter mesajı!

 Yeniakit.com.tr 

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken iki Twitter mesajı geldi.

Paylaşımlarını Kürtçe yapan Baykal, ilk mesajında, "Bu ülkede her kürdün en az benim kadar hakkı ve sorumluluğu vardır" dedi.

İkinci bir paylaşımda daha bulunan Baykal, bu sefer de "Türkiye'de siyaset yapanların Kürtçe konuşabilmesini çok önemli ve değerli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Baykal, partisi CHP'den istifasını da sosyal medya hesabından duyurmuş ve sonraki açıklamalarında, kaset operasyonu ile babasının koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunmuştu.

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