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CHP'den "işsizlik rakamları" değerlendirmesi

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu:- "Son bir yılda işini kaybeden 869 bin kişiye iş gücüne dahil olan ancak iş bulamayan 152 bin kişi eklendiğinde 1 milyon 21 bin yeni işsiz ortaya çıkmış"

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:29
CHP'den "işsizlik rakamları" değerlendirmesi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan Mayıs 2019 iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Son bir yılda işini kaybeden 869 bin kişiye işgücüne dahil olan ancak iş bulamayan 152 bin kişi eklendiğinde 1 milyon 21 bin yeni işsiz ortaya çıkmış." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, resmi ve dar tanımlı işsizliğin 3,1 puanlık artışla yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleştiğini, iş bulma ümidi olmayanlar, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve mevsimlik çalışanlar ile eksik ve yetersiz istihdam edilenler de göz önünde bulundurulduğunda geniş tanımlı işsiz sayısının 7,6 milyon olduğunu kaydetti.

Krizin etkilerinin sürdüğünü, her dört gençten birinin işsiz olduğunu, kadınların iş gücüne katılması ve kayıt dışı istihdamın düşürülmesine dair hiçbir ilerleme kaydedilemediğini savunan Erdoğdu, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarındaki artışa işaret etti.

İktidarın ekonomik düzeninin lokomotifi inşaat sektöründe istihdamın yüzde 25 azalarak 2 milyon 86 binden, 1 milyon 548 bine indiğini ifade eden Erdoğdu, son bir yılda inşaatta 537 bin, tarımda 307 bin, sanayide 123 bin iş kaybının olduğunu aktardı.

Erdoğdu, kriz dolayısıyla çarşıya pazara vatandaşın çıkamaması sonucunda ise toptan-perakende ticarette istihdamın 126 bin kişi azaldığını vurgulayarak, "Son bir yılda işini kaybeden 869 bin kişiye işgücüne dahil olan ancak iş bulamayan 152 bin kişi eklendiğinde 1 milyon 21 bin yeni işsiz ortaya çıkmış." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:29
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
  2. iş gücü
  3. Türkiye İstatistik Kurumu

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