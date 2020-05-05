CHP'den ihraç edilen İrem Çiçek'ten Zeydan Karalar paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, 3 Şubat'ta aldığı boykot kararına uymadığı gerekçesi ile CNN Türk'te canlı yayına katılan Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen'den sonra İrem Çiçek hakkında da ihraç süreci başlatmıştı.

Gazeteci Atilla Güner'in Sputnik Radyo'daki programı Günün Manşeti'ne telefonla katılan İrem Çiçek, CHP'nin CNN Türk'e uyguladığı boykot kararı ve yayın sırasında Güner'den öğrendiği hakkındaki ihraç talebi hakkında görüşlerini paylaşmıştı. İrem Çiçek yaptığı açıklamada boykot kararına anlam veremediğini belirtmişti.

Hakkındaki ihraç kararını öğrendiğinde düşündüklerini paylaşan Çiçek "Henüz karar gelmedi ama bununla ilgili bundan daha fazla yapacağım bir açıklama da yok. Yarın bir gün CNN'e çıkan milletvekilleri olursa kendileri istifa edecek mi göreceğim. Bu her alınan kararın doğru olduğu anlamına gelmez. Partileri de böyle görmememiz, diktatör tavırlardan vazgeçmemiz lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Zeydan Karalar CHP'nin boykot kararını deldi

CHP geçtiğimiz aylarda yayın politikalarını eleştirdiği CNN Türk’e boykot kararı aldığını duyurmuş, hiç bir üyesinin bu kanaldaki programlara katılmayacağını açıklamıştı. Bu süre zarfında CNN Türk yayınlarına katılan, Ümit Kocasakal, Mehmet Sevigen ve İrem Çiçek CHP’den ihraç edilmişlerdi. Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CHP’li başkanı Zeydan Karalar ekmek dağıtımına iliskin iddialarla ilgili cevap hakkını kullanmak için Türkiye’nin Gündemi programına bağlandı ve CHP’nin CNN Türk’e uyguladığı boykotu deldi.

İrem Çiçek Twitter hesabından tepki gösterdi

CHP'den ihraç edilen İrem Çiçek, boykot kararına rağmen CNN Türk yayınına katılan Zeydan Karalar için bir paylaşım yaparak ''O gün aynen şöyle demişim; ‘ Yarın bir gün CNN’e çıkan partililer olursa kendileri istifa edecek mi göreceğim!’ Bugün yeniden söylemiş oldum, yarın yeni isimlerle yeniden tekrarlayacağım'' dedi.