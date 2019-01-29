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CHP'den HDP güzellemesi: HDP'yi terörle bağdaştırmak doğru değil

CHP Milletvekili Gürsel Erol, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin 3 büyükşehirde aday çıkartmayarak CHP'yi destekleme kararı sonrası HDP'ye güzellemeler yaparak HDP'nin terör örgütüyle bağlantısının olmadığını söyledi.

29 Ocak 2019 Salı 10:13
CHP'den HDP güzellemesi: HDP'yi terörle bağdaştırmak doğru değil

Canlı yayında bir televizyon programına konuk olan CHP'nin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol gizli ittifak yürüttükleri terör partisi HDP'ye güzellemelerde bulundu.

HDP'Yİ terörle bağdaştırmak doğru değil

CHP'nin Elazığ vekili Erol, miting meydanlarında 'Sırtımızı YPG'ye KCK'ya, PKK'ya yasladık', 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen HDP'nin terörle bağlantısının olmadığını iddia etti. Terörist cenazelerinde de HDP'nin yanında olmaktan geri durmayan CHP''nin Elazığ milletvekili Gürsel Erol katıldığı programda 'HDP'yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum. HDP'nin terörle bağlantısının olup olmadığını ben bilemem, buna istihbarat karar verir' dedi.

HDP'den CHP'ye jest

HDP'den 31 Mart Yerel seçimlerine ilişkin bugün önemli bir açıklama yapılmış ve 3 büyükşehirden aday çıkartılmayacağı açıklanmıştı. Seçim çalışmaları kapsamında CHP ile HDP arasında gizli gizli ittifak görüşmeler yapıldığı ortaya çıkmıştı. CHP'li Erol'un açıklamaları da HDP'nin jestine yanıt olarak yorumlandı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:13
  1. Elazığ
  2. chp
  3. hdp
  4. gürsel erol

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