CHP'den Hatay'da kentsel dönüşüm karşıtı aday!

Hikmet Hatunoğlu’nun 4 yıl önceki afişlerinde “Kentsel dönüşüme hayır” sloganına yer verdiği görüldü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 11 ili etkileyen depremler, Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Binlerce bina sarsıntılarda yerle bir oldu, binlerce can da yitip gitti.

Kentte depremin bu denli acı tablo oluşmasında binaların depreme dayanıksız olması birinci sebep olarak görüldü. Hala yıkılması planlanan hasarlı konutların bulunduğu Hatay’ın Antakya ilçesi de asrın felaketinde adeta dümdüz oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ilçede, bir yandan da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin hazırlığı yapılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ADAY

CHP’nin 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde şu anki mevcut Belediye Başkanı AK Partili İzzettin Yılmaz’ın karşısına çıkardığı Antakya Belediye Başkanı Adayı Hikmet Hatunoğlu, önümüzdeki seçimde Hatay’dan milletvekili adayı olarak gösterildi. Hikmet Hatunoğlu’nun 4 yıl önceki afişlerinde “Kentsel dönüşüme hayır” sloganına yer verdiği görüldü.

TEPKİLERE YOL AÇTI

CHP’li adayın bu tutumuyla başkanlığı kaybettiği gözler önüne serilirken, depremin ağır hasar verdiği Hatay’dan Hatunoğlu’nun seçilmesi için listeye eklenmesi tepkilere yol açtı.

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