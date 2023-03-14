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Gündem CHP’den Hatay mezarlığında HDP’ye mesaj! Türk bayrağını indirip belediye bayrağı astılar!
Gündem

CHP’den Hatay mezarlığında HDP’ye mesaj! Türk bayrağını indirip belediye bayrağı astılar!

Hatay mezarlığında bulunan Türk bayrağı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezarlık ziyareti öncesi indirildi. Yerine ise CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bayrağı asıldı. Mezarlık girişinde Türk bayrağının kaldırılmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 17:14:00 -
CHP’den Hatay mezarlığında HDP’ye mesaj! Türk bayrağını indirip belediye bayrağı astılar!

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay mezarlığı girişinde asılı olan Türk bayrağını indirerek yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi logosu olan bayrakları astı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay programında ziyaret edeceği öğrenilen Hatay mezarlığında asılı olan Türk bayrağı, Kılıçdaroğlu’nun mezarlık ziyareti öncesi apar topar indirilerek yerine Hatay Belediyesi bayrağı asıldı.

TÜRK BAYRAĞINI İNDİRDİLER

HDP’nin de dahil olduğu ittifak tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığı desteklenen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesi Hatay mezarlığından kaldırılan Türk Bayrağı, İçişleri Bakanı Soylu’nun talimatıyla yerine asıldı.

KILIÇDAROĞLU BAYRAK İNDİRME SKANDALINI ÇARPITTI

Mezarlık ziyareti sonrasında partililerle bir araya gelip açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Türk bayrağının yerine asılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi:

“Buraya gelmeden önce Hatay depreminde hayatını kaybeden vatandaşların mezarını ziyaret ettim. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız mezara Türk bayraklarını ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin bayraklarını asmış. Ankara’dan bayrakların kaldırılması için talimat geldi.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAKAN SOYLU’DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun iddialarına ve belediye görevlilerinin mezarlıktan Türk bayrağı kaldırmasına sert tepki gösterdi.

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