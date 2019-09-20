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CHP'den Galatasaray'a büyük ayıp! Taraftarlardan tepki yağdı

CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Gökhan Yılmaz'ın Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i hedef alan sözleri sonrası, sosyal medyada tepki yağdı.

20 Eylül 2019 Cuma 20:06
CHP'den Galatasaray'a büyük ayıp! Taraftarlardan tepki yağdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e küfür edip, hakaretler yağdıran CHP Gençlik Kolları MYK üyesi büyük tepki gördü, istifaya davet edildi.

CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Gökhan Yılmaz'ın sosyal medyada Fatih Terim hakkında yaptığı yorum Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldırdı, isyan ettirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim için "Bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur?" şeklindeki sözlerine Twitter'da gönderme yaparak, "Keşke sadece sicili bozuk olsa, aynı zamanda kanı da bozuk" ifadelerini kullanan Gökhan Yılmaz, sarı-kırmızılı kulübü ayağa kaldırdı.

Yılmaz'a öfke kusan Galatasaraylılar, CHP'ye de tepki gösterdi: "Bu adamları partinizde nasıl barındırıyorsunuz? Yazıklar olsun... Kemal Kılıçdaroğlu bunları görmüyor mu?"

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 20:06
  1. CHP
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray

YORUM YAZ

  • Leyla Leyla 9 dk önce
    Ulan ....... Fatih hoca dünyaya nam yapmış GALATASARAYLA özdeşleşmişotuz milyon taraftarıyla TÜRKIYE Şampiyonugüzide kulübümüzün asıl üyesi takımımızın bulunmaz bir teknik direktörümuhterem hocamızı ağzına alacak sen kimsin o sözler ancak söyleyene layıktır aynen iade ediyoruz kulüp ve taraftar olarak.emniyet gerekeni yapacaktır.
  • Fenerli Fenerli 13 dk önce
    Yuh ne bu yav , herif sanki CB nı gibi dokunulmazlığı var , lan bu çirkefin yüzünden medya iç savaş çıkarırsa hiç şaşmam , amma uzattınız sanki Devletin başka işi gücü yokta bununla uğraşacak

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