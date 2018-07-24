CHP'den flaş Safiye İnci çıkışı! Tutuksuz yargılansın

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci'nin tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

Kılıçaslan, 24 Haziran seçimleri için de 'Cumhuriyet mitingleri havası oluştuğu için CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kaybetti'' yorumunu yaptı.