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CHP'den flaş Safiye İnci çıkışı! Tutuksuz yargılansın

CHP Parlamento Meclisi üyesi Prof. Dr. Kılıçaslan, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci'nin tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

24 Temmuz 2018 Salı 14:39
CHP'den flaş Safiye İnci çıkışı! Tutuksuz yargılansın

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci'nin tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

Kılıçaslan, 24 Haziran seçimleri için de 'Cumhuriyet mitingleri havası oluştuğu için CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kaybetti'' yorumunu yaptı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:39
  1. CHP
  2. safiye inci

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  • ErdoğanErdoğan1 sa önce
    BU ÜLKEDE ÖZGÜRLÜK VARSA ZATEN SAFİYE SERBEST BIRAKILMALIDIRPKK LI TERÖRÖRİSTLER İÇİN AYAĞA KALKAN ASKER İÇİN LOKUM DAĞITAN ÇOCUKLARI DÖVENLER İÇİN SORUŞTURMA YAPAN SAVCI HAKİMLERİ BASKI ALTINA ALAN PKKLI DHKP C Lİ TERÖRİST MİLİTANLARI KORUYAM CHP MİLLET VEKİLLERİNDEN ÖRNEK ALINARAKSİVİL TOPLUM KURULUŞLARI AK PARTİLİ KADIN MİLLET VEKİLLERİ SAFİYEYE ÖZGÜRLÜK ADI ALTINDA YÜRÜYÜŞLER DÜZENLEMELİ HAKİMLERİN BU ADALETSİZ TUTUKLAMASINA TEPKİ GÖSERİLMELİDİR GEREKİRSE MİLLET OLARAK SOSYAL MEDYADA BİRLEŞİP SAFİYEYE ADALET YÜRÜŞÜ YAPMALIYIZ HANGİ DEVİRDEYİZ BU DESPOTLUK YA ÖZGÜRCE FİKRİMİZİ SÖYLİYEMİYECEKMİYİZ PKK LI MİLİTANLAR ÖZGÜRCE HERŞEYİ YAPIYOR SOLAKLAR PEYGAMBERİMİZİN KARİKATÜRÜNÜ YAYINLAYACAK KADAR NAMUSSUZLAR AMA BİZ MÜSLÜMANLAR NEDEN SUSUYORUZ SAFİYEYE SAHİP ÇIKALIM HEP BİRLİKTE
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