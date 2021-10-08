CHP’den FETÖ’cüleri sevindiren rapor!

Terör sevici HDP ile ittifak halinde bulunan CHP’de, yine teröristleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Parti, FETÖ’cü KHK’lıları bu durumdan kurtarmak için gerekli gördüğü çalışmalara başladı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, TBMM’deki makamında açıklamalarda bulundu. KHK’lılar için başlatılan çalışma ve illerde bu çerçevede yapılan toplantılardan yansıyanları aktaran Karaca, bu konuda yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

“Ayın 12’sinde Diyarbakır, 13’ünde Van, 14’ünde Malatya, bir sonraki hafta Trabzon, Samsun, bir sonraki hafta Kayseri. Dokuz ilde daha yapacağız. Raporu yazmaya başladık. Anketi de ekleyeceğiz. Çözüm önerileri olacak. Neler yaşadıkları olacak. En azından belki raporu okurlar da bu yaşanan sivil ölüme, hukuksuzluğa dur diyecek bir irade ortaya koyabilirler.”