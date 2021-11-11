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Gündem CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri! Aralarında para toplayıp Mustafa Kemal heykeli yaptırdılar
Gündem

CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri! Aralarında para toplayıp Mustafa Kemal heykeli yaptırdılar

CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri, aralarında para toplayarak 2,5 metrelik Mustafa Kemal heykeli yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 20:18:00 - 2021-11-11 20:31:04
CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri! Aralarında para toplayıp Mustafa Kemal heykeli yaptırdılar

 Yeniakit.com.tr 

Çorum'un 100 haneli Büğet köyünde yaşayan vatandaşlar, aralarında para toplayarak 2,5 metre uzunluğunda Mustafa Kemal heykeli yaptırdı. CHP'den etkilendikleri düşünülen köy sakinleri, 10 Kasım 2021 günü saat 09:05'te bir de "heykel açılışı" yaptı.

Köylüler yaptırdıkları "heykel"in önünde toplu fotoğraf çektirdi.

'Bu önemli günde bir araya geldik'

Büğet Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceylan Yaşar "heykel açılışı"nda şunları söyledi:

"Atatürk anıtı köy meydanına yapıldı ve bu önemli günde de açılışını gerçekleştirdik. Hep birlikte bu önemli günde bir araya geldik."

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