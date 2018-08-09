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CHP'den Erdoğan'a 'Bize de bilgi verin' çağrısı

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türk yetkililerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarıyla ilgili konuştu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:38
CHP'den Erdoğan'a 'Bize de bilgi verin' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türk heyetinin ABD'li yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili, "Krizin aşılabilmesi için somut ne öngörülüyor, ne konuşuluyor biz de muhalefet olarak Sayın Erdoğan'ın kabinesinin bilgi vermesini bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'ye giden Türk heyetinin gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadığına ilişkin haberlerin yer aldığını dile getirdi.

 

"ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN RİSK VE TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Ekonominin, ABD ile yaşanan kriz nedeniyle kırılgan bir durum sergilediğini savunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu, esasen ulusal güvenliğimiz açısından da önemli bir risk ve tehdit oluşturmaktadır. Şunun açıklıkla sorulması lazım; Türkiye, ABD ile yapılan müzakerelerde neleri istedi? ABD neleri yapmadı? ABD, Türkiye'den sadece Brunson'ın serbest bırakılmasını mı istedi? Halkbank, Sarraf ve Hakan Atilla konularının bir paket, başka konuların da ayrı bir paket olarak görüşüldüğü yönünde bazı duyumlar alıyoruz. Bu krizin aşılabilmesi için somut ne öngörülüyor, ne konuşuluyor biz de muhalefet olarak Sayın Erdoğan'ın kabinesinin bilgi vermesini bekliyoruz."

Dolar kurundaki artışın bütün vatandaşları etkilendiğini, hükümetin sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için bilgi vermesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Biz gerekirse ulusal güvenliğimiz açısından bulunduğumuz noktada ABD'nin bir dayatması varsa ona karşı birleşmesini de çok iyi biliriz." dedi.

"ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ CİDDİ MANADA ZEHİRLENİYOR"

Türk heyetinin ABD'li yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkıp çıkmayacağının sorulması üzerine Yılmaz, şunları söyledi:

"Görüşmelerden şu an itibarıyla bir sonucun çıkmadığını anlıyorum. 'Görüşmeler devam ediyor.' diye açıklama yapıldı. Şunu biliyorum, rahibin bir şekilde serbest bırakılması için her türlü yolun araştırıldığını duyuyoruz. Esasen kendisinin belki hastalığının gerekçe gösterilip salıverilmesi konusunun da gündeme getirildiğini biliyoruz ama artık buna bir kriz diyoruz. Türkiye ile ABD arasında Brunson krizidir bu. Kriz aşılmadığı zaman ABD-Türkiye ilişkileri ciddi manada zehirleniyor ve zarar görüyor."

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:38
  1. CHP
  2. Öztürk Yılmaz
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. ABD
  5. Brunson

YORUM YAZ

  • TrabzonluTrabzonlu54 dk önce
    CHP ye devlet sırrı ya da devlet için önemli sayılacak bir bilgi vermek "ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN RİSK VE TEHDİT OLUŞTURUR"CHP Asla güvenilecek bir Parti değildir ve bu zihniyetiyle devam ederlerse asla da güvenilir bir parti olmayacaktır.
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