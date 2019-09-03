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CHP'den enflasyon açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu:- "Fiyat düşüşü iddiaları ile yapılan TÜFE hesaplaması şaibelidir"

03 Eylül 2019 Salı 15:56
CHP'den enflasyon açıklaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin, "TÜFE hesaplamasının şaibeli olduğunu" öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erdoğdu, TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 15,01 olarak açıkladığını belirterek, "Rakamlara bakarsak, AKP dünyada görülmeyen bir sistem yaratmış. Ülkede fiyatlar artarken enflasyon düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

Yıllık olarak gıdadaki enflasyonu, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) yüzde 22,55, Türk-İş'in yüzde 22,19 olarak tespit etmesine karşın TÜİK'in yüzde 17,22 olarak açıkladığını aktaran Erdoğdu, "Türkiye, 2018 yılının son çeyreğindeki ortalama yüzde 22,4 enflasyon ve yüzde 2,8 küçülmeyle birlikte slumpflasyona girmişti. Dün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarına göre de yüzde 1,5 oranında küçüldük. Yani enflasyon içinde küçülme demek olan slumpflasyon hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TÜİK'in aralık 2018'de açıkladığı rakamlardan sonra ocak 2019'da fiyat alınan iş yerlerinde ve ağırlıklarda değişikliğe gittiğini aktaran Erdoğdu, bu durumun TÜFE'de yapay bir enflasyon düşüklüğüne yol açtığını öne sürdü.

Böylece TÜİK'in aylık ve yıllık artış rakamlarını aşağı doğru çektiğini belirten Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Bu yöntemle zamların enflasyona etkisi birer ay ertelendiği gibi, sokaktaki hayat pahalılığının enflasyon hesabına yansıması masa başında engellenmiş oldu. Ocak ayında fiyat derlenen iş yerlerinde yapılan değişiklik ile ucuzluk marketlerinde satılan ürünlerin fiyatlarının ağırlıkları artırıldı. Böylece AKP dünyada görülmeyen bir model yarattı. Ülkede çaydan sigaraya, elektrikten doğal gaza, ulaştırmaya kadar vatandaşın her gün kullanmak zorunda olduğu her şeye yüzde 15-20'ler dolayında zam geliyor ama enflasyon rakamları düşüyor."

TÜİK verilerinde ocak 2019'da aralık 2018'e göre et ve et ürünlerindeki fiyatların düştüğüne de dikkati çeken Erdoğdu, "Et ve et ürünlerinde bu çapta bir ucuzlama yaşanıp yaşanmadığını vatandaşımız yaşayarak biliyor. Bu ürünlerin ucuzlaması söz konusu olmadığına göre, bu fiyat düşüşü iddiaları ile yapılan TÜFE hesaplaması şaibelidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, rakamlara yansıtılmaktan kaçınılsa da halkın enflasyonu fazlasıyla hissettiğini ifade etti.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:56
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu

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