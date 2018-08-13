CHP'den döviz açıklaması: Dimdik duracağız

CHP'de yeni yönetimin ilk MYK toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantının ardından, Bülent Tezcan'ın yerine Parti Sözcüsü olarak getirilenFaik Öztrak açıklamalarda bulundu.

CHP SözcüsüFaik Öztrak , ABD ile yaşanan gerilimin ardından dövizde yaşanan artışla ilgili açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız." dedi.