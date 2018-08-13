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CHP'den döviz açıklaması: Dimdik duracağız

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, son dönemlerde yaşanan döviz kurundaki artışla ilgili açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız." dedi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:03
CHP'den döviz açıklaması: Dimdik duracağız

CHP'de yeni yönetimin ilk MYK toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantının ardından, Bülent Tezcan'ın yerine Parti Sözcüsü olarak getirilenFaik Öztrak açıklamalarda bulundu.

CHP SözcüsüFaik Öztrak , ABD ile yaşanan gerilimin ardından dövizde yaşanan artışla ilgili açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız." dedi.

 

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:03
  1. CHP
  2. Faik Öztrak
  3. döviz

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    açiklama guzel, simdi failden fiile geçme zamani... haydin gösterin samimiyetinizi.. topyekün milletçe bu oyunu bozalim... biz bir olduktan sonra, kafirler, seytanlar ve bunlarin askerleri çildirirlar... yeter ki bir olalim...
  • AYAY1 sa önce
    CHP NİN BAŞINA DÜDÜKLÜ TENCERE DÜŞTÜ BELKİ AKILLANIRLAR VATAN HAİNLERYLE BİRLİKTEN VAZ GEÇMİŞLERDİR FAKAT BEN İNANMAM KIRK YILLIK YANİ OLMAZ KANİ GENEDE BAKALIM.
  • hercaihercai1 sa önce
    Aferin!
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