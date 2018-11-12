CHP'den dikkat çeken Ahmet Türk açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk ile görüşmesine ilişkin, "Sayın Genel Başkanımız, ülkenin birlik ve bekası için bu konuda hassasiyet gösteren herkesle bir araya gelir." dedi.

Ahmet Türk ile yapılan görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk ile görüşme yaptığına ilişkin haberler bulunduğunun anımsatılması üzerine de Kuşoğlu, "Sayın Genel Başkanımız, ülkenin birlik ve bekası için bu konuda hassasiyet gösteren herkesle bir araya gelir." dedi.