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CHP'den dikkat çeken Ahmet Türk açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Sayın Genel Başkanımız, ülkenin bekası için herkesle bir araya gelir." dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:09
CHP'den dikkat çeken Ahmet Türk açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk ile görüşmesine ilişkin, "Sayın Genel Başkanımız, ülkenin birlik ve bekası için bu konuda hassasiyet gösteren herkesle bir araya gelir." dedi.

Ahmet Türk ile yapılan görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk ile görüşme yaptığına ilişkin haberler bulunduğunun anımsatılması üzerine de Kuşoğlu, "Sayın Genel Başkanımız, ülkenin birlik ve bekası için bu konuda hassasiyet gösteren herkesle bir araya gelir." dedi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:09
  1. chp
  2. Ahmet Türk
  3. HDP
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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