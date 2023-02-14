CHP'den büyük ikiyüzlülük! Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonu elinde patladı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle asrın felaketini yaşadı. Yaşanan deprem sonrası devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmak için yoğun çaba sarf etti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası CHP'nin 'İmar Affı' üzerinden yürüttüğü algı operasyonları çöktü.

Depremde binaların yıkılmasını İmar Barışı düzenlemesiyle ilişkilendiren CHP'nin geçmişte imar affını seçim vaadi olarak yaptığı ve süresinin uzatılmasını talep ettiği ortaya çıktı. 2018 yılında getirilen imar affına CHP'li 8 vekilin de kabul oyu verdiği belirlendi.

CHP'den imar affı vaadi

Deprem sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısını düzenlediği Hatay'da, imar aflarını eleştirerek "Ne yapıldı? Bol miktarda imar afları çıktı. İnsanların oturdukları konutu insanlara mezar ettiler bir de üstüne para aldılar" açıklamasında bulundu.

Ancak CHP'nin 2018 yılında "Milletimiz İçin Geliyoruz" sloganıyla yola çıktığı seçimlerinde en önemli vaatlerinden birinin 'İmar Affı' olduğu belirlendi. CHP 264 sayfalık 2018 yılı seçim bildirgesinde ruhsatsız yapıları yasal statüye kavuşturulacağını belirtmişti.

CHP 2018 Seçim Bildirgesi'nde 'imar affı' bölümündeki vaatlerini şöyle sıralamıştı:

2/B arazisinde binası olan yurttaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz.

2981 Sayılı İmar Affı Kanunu'na göre Tapu Tahsis Belgesi'ni henüz almamış yurttaşlarımıza bir yıl içerisinde tapularını vereceğiz.

Ruhsatsız yapıları yasal statüye kavuşturacağız.

Son beş yıl içerisinde mesken olarak kullanılan ve afet riski taşımayan tüm konutlara bir defaya mahsus olmak üzere imar affı getirecek, ruhsatsız binalara ruhsat vereceğiz

Bu yapılarda ikamet eden yurttaşlarımızın başta belediye hizmetleri olmak üzere kamu hizmetlerinden eksiksiz şekilde yararlanmasını sağlayacağız.

CHP'li Haluk Pekşen de 2015'de vaat etmişti

CHP'nin 2018'deki imar affı vaadi de ilk seçim vaadi değil. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen 6 Ekim 2015 yılında CHP'nin iktidar olması durumunda imar affı getireceğini açıklamıştı. Pekşen, "Türkiye'de son 5 yıl içinde mesken olarak kullanılan ve afet riski taşımayan tüm konutlara bir defaya mahsus olmak üzere imar affı getirerek ruhsatsız binalara ruhsat vereceğiz" demişti.

İmar affına CHP'liler kabul oyu verdi

CHP'li isimlerin 'İmar Affı' eleştirilerinde büyük bir tezatta belirlendi. CHP'li isimlerin eleştirdiği 'İmar Affı'na, CHP'li milletvekillerinin de 'Kabul' oyu verdiği ortaya çıktı. TBMM'nin 10 Mayıs 2018 tarihli 98. birleşimi ile ilgili tutanaklarda bu birleşime meclisteki toplam 537 milletvekilinden 223'ünün katıldığı, 5 milletvekilinin ret, 217 milletvekilinin de kabul oyu verdiği görüldü. Kabul oyu verenlerden 8'inin CHP'li milletvekilleri olduğu öğrenildi.

CHP Bursa milletvekili Lale Karabıyık

CHP Mersin milletvekili Hüseyin Çamak

CHP İstanbul milletvekili Sibel Özdemir

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş

CHP İzmir milletvekili Musa Çam

CHP Sakarya milletvekili Engin Özkoç

CHP Samsun milletvekili Hayati Tekin

CHP Tokat milletvekili Kadim Durmaz

Zeydan Karalar'ın "imar affı" eleştirisi de boş çıktı

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar büyük afetten AK Parti hükümetini sorumlu tuttu. Kendi partisi olan CHP'nin her seçim öncesi yaptığı 'İmar Affı' vaadini görmezden gelen Karalar, hükümetin sık sık imar affı çıkarttığını belirterek, "Yani bir insan niçin iskan alamaz? Yapıyı aldığı yasal ruhsata uygun yapmadığı için. Siz bile bile yapı stokunda fazlalık olan binalara af getiriyorsunuz, yıkmanız gerekirken. Bu depremlerden önce yeniden imar barışı çıkaracaklardı, hazırlık yapıyorlardı, şimdi artık çıkaramazlar" diye konuştu.

Ancak Karalar'ın açıklamalarının da içi boş olduğu ortaya çıktı.

Adana'da yıkılan binaların imar barışı müracaatı yok

Alınan bilgiye göre Adana'da yıkılan binaların hiçbirinin imar barışı müracaatı olmadığı tespit edildi. Adana'nın Çukurova ilçesinde yıkılan H.Alpargün Apt., Sami Bey Apt., Sinem Apt., Ekim Apt., Belük Apt., Özgür Apt., Mete Apt., Tutar Apt., Zeray., Kubilay Apt., İhsan Bayram Sitesi C Blok'un hiçbirinin imar barışı başvurusunda bulunmadığı, 'Yapı Kayıt Belgesi'nin olmadığı belirlendi. Öte yandan yıkılan binaların tümünün Anavatan Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti(SHP) zamanında yapıldığı öğrenildi.

Adana'da 1967'den 1980'e kadar CHP, 1980'den 1984'e kadar askeri yönetim, 1984'den 1989'a kadar Anavatan Partisi, 1989'dan 1994'e kadar Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 1994'ten 2010'a kadar Aytaç Durak farklı partilerde, 2010'dan 2019'e kadar MHP, 2019'dan günümüze kadar ise CHP yönetti.

Adana'nın Çukurova ilçesinde ise 2009'dan bu yana CHP'li belediye başkanları görev yapıyor.