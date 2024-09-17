CHP’den büyük ikiyüzlülük

Buğra Kardan İstanbul

Vaktiyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü PKK’nın yayın organında “Buyurun, gelin, yapalım. Anayasa’nın ilk 4 maddesini değiştirelim” cümlelerini kurduğunu unutan CHP tarafından riyakâr bir tavır daha ortaya koyuldu. Genel Başkan Özgür Özel’in kurmaylarından Deniz Yücel, “Biz, ‘Anayasa’nın 4’üncü maddesi olmasın’ diyoruz. 4’üncü madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır” sözlerini sarf eden HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na verip veriştirdi. 28 Şubatçıların söylemlerine sıkı sıkı sarılan CHP Sözcüsü Yücel, Yapıcıoğlu’na “Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye Atatürk’ten, demokrasiden, cumhuriyetten ve laiklikten vazgeçmeyiz. Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışan Hizbullah artığı birkaç zibidiye de pabuç bırakmayız”diye yüklendi.

Samimiyetsizlik örneği

CHP’nin ikiyüzlülüğünü Akit’e değerlendiren Araştırmacı Mehmet Fırat, şunları söyledi: “Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu’nın çıkışı son derece yerinde ve tutarlı bir talep. Pek çok ahmak tarafından anlaşılmadığı gibi bunun üzerinden İslâm’a saldırmaya başladılar! Siyasetçisi, gazetecisi, akademisyeni ve sanatçı zevatı hemen ‘M. Kemal’in askerleriyiz’ diye bağırmaya koyuldular. Öncelikle bu 4’üncü maddenin 1980 darbesinin mahsulü olduğunu, Siyonist cuntacı Kenan Evren ve şürekâsı tarafından buraya eklendiğini bilmiyorlar mı? Evren’le aynı zihniyette oldukları için bu durumu umursamıyorlar. Bu anayasa en başından beri aslında darbe mahsulü vesayetçiler tarafından hazırlanmış ve halka zorla kabul ettirilmiştir! Sayın Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak hedeflediği yeni döneme bu darbe mahsulü anayasayla girilmesi mümkün değildir. Darbe çığırtkanları yine ‘M. Kemal’in askerleriyiz’ diye bağırsalar da milli iradenin bunu başaracağına inanıyoruz.”

Tartışılmayacak şey olmamalı

Araştırmacı Mustafa Albayrak da şu görüşleri paylaştı: “CHP ekâbirler, bir konuyu ya da bir figürü ele ele alırken İslâm’a yakın olup olmadığına bakıyor. Buna göre tepki veriyor. İslâm’a karşı olanı övüyor, olmayanı yeriyor. CHPP, neden HÜDAPAR’a karşı hırçın. Bölücü olmadığı, İslâmi çizgide bulunduğu için öfkeli. Yapıcıoğlu, ne dedi? Anayasa’nın 4’üncü maddesine de dokunulmasını önerdi. ‘Türkçe’nin yanında İngilizce’nin konuşulması, başkentin Ankara yerine İstanbul olması niye teklif edilmesin’ diye soruyor. Burada niye bir mani olsun? Yani Yapıcıoğlu, Anayasa’da değiştirilemez hatta değiştirilmesi teklif edilemez bir maddenin olmasını reddediyor. Bu, kurucu gücün iradesi değildir, darbeci Evren’in iradesidir. Emin olun Yapıcıoğlu’nun sözünü DEM’li biri dillendirse sessiz kalırlar. Vakti zamanında CHP’liler, HDP’lilerle içinde ‘Türk’, ‘Atatürk’ kelimelerinin geçmediği bir anayasa taslağını ele aldılar. O zaman Deniz Yücel neredeydi? ‘Değiştirilemez’ diye bir şey olmamalı.”