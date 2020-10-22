  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'den "Bütçe görüşmeleri Kovid-19 nedeniyle canlı yayınlansın" talebi
Aktüel

CHP'den "Bütçe görüşmeleri Kovid-19 nedeniyle canlı yayınlansın" talebi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:43:07 -
CHP'den "Bütçe görüşmeleri Kovid-19 nedeniyle canlı yayınlansın" talebi

TBMM (AA) - CHP, 2021 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin Meclis internet sitesi üzerinden canlı yayınlanmasını talep etti.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan başvuruda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmelerinin yapılacağı hatırlatıldı.

Vatandaşların bütçe görüşmelerini izleyebilmelerinin önemine dikkat çekilen başvuru metninde, "Bununla birlikte Kovid-19 salgını nedeniyle Komisyon görüşmelerinin de dikkatle sürdürülmesi gerektiğine kuşku yoktur. Bu çerçevede 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin TBMM internet sitesi üzerinden naklen yayınlanmasının sağlanmasını arz ve teklif ederiz." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan skandal Türkiye hamlesi
Dünya

Ermenistan'dan skandal Türkiye hamlesi

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan tokadı yiyen Ermenistan, Suudi Arabistan gibi Türk ürünlerini boykot etme kararı aldı.
NATO'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması
Gündem

NATO'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşmesinde NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığ..
Aliyev müjdeyi verdi! İşgalden kurtarıldı
Gündem

Aliyev müjdeyi verdi! İşgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardığı müjdesini duyurdu.

Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay