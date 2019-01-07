CHP'den Bolton'a sert tepki: Erdoğan muhatap almasın!

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Bolton’ın Siyonist İsrail’de yaptığı açıklamalara yönelik tepkide bulundu.

"Erdoğan, Bolton'u kabul etmesin"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bolton’ı kabul etmemesi gerektiğini savunan Öztrak, "Bu cesareti nereden, kimden alıyor? Bir ABD'li danışman seçime hazırlanan İsrail Başbakanının yanında Türkiye'yi İsrail'e seçim malzemesi yapıp, 'bizden habersiz adım atamazlar' mealinden konuşup, bizi ABD'nin emir eri konumuna düşürmeye nasıl cüret edebilir? Çok sert tepki gösterildiği söyleniyor. Buna tepki sadece sözle olmaz." tepkisinde bulundu.