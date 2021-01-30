CHP'den bir gün sonra Kabe'ye alçak saldırıya sert tepki!
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe saygısızlığına tepki vermemekle suçlanan CHP'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe resminin yere sergilenmesine dair soruşturma başlatılmasının ardından Twitter'dan açıklama yaptı.
Öztrak, Twitter hesabından şunları yazdı:
"İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Görünen ve görünmeyen sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz."
Kabe'ye yönelik alçak provokasyonda 4 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe'nin üzerinde yılan suretli canavarın bulunduğu bir resmin yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan Güvenlik Şube Müdürlüğünce dün akşam gözaltına alınan D.D, S.N.B, H.K. ve S.C.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.