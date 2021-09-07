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Siyaset CHP'den Bilecik'in göbeğine 11 tonluk Şeyh Edebali heykeli!
Siyaset

CHP'den Bilecik'in göbeğine 11 tonluk Şeyh Edebali heykeli!

Belediyecilikte tek yaptıkları 'heykel hizmetleriyle' gündeme gelen CHP yönetimindeki Bilecik'te şaşırtmayan bir 'heykel' hizmeti daha hayata geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 11:40:00 -
CHP'den Bilecik'in göbeğine 11 tonluk Şeyh Edebali heykeli!

Heykel hizmetinde sınır tanımayan CHP'li belediyelerin son durağı Bilecik oldu. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde bulunan Kayı Anıtı, geçtiğimiz aylarda Bilecik Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları kapsamında kaldırılmıştı.

Heykelin açılışı İBB'nin mehteran takımı ile yapıldı

Alt yapı çalışmalarının ardından 11 tonluk Bilecik mermerinden yapılma Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı törenle açıldı. Törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konseri ve folklor gösterileri gerçekleşti.

Daha önce de Osman Gazi heykeli dikildi

Ardından heykel ve anıtın açılışı yapıldı. Açılışa CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve davetliler katıldı. Öte yandan daha önceden de kent girişine Osman Gazi'nin heykeli yapılmıştı.

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Yorumlar

Ozcan tekdag

Bir ülke ancak heykel yapmakla ileri gidebilir CHP
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Osman

Bunları haber yapmayın gerek yok.
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