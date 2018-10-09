0553 313 94 23

CHP'den 'belediye başkan adayı' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaklaşan yerel seçimler öncesi açıklamalarda bulundu. CHP'li Torun, "Partimiz henüz hiçbir belediye başkanı adayının ismini açıklamamıştır." dedi.

09 Ekim 2018 Salı 19:52
CHP'den 'belediye başkan adayı' açıklaması

CHP Genel Başkan YardımcısıSeyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkan adaylarının belli olduğuna dair çeşitli basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanladı.

CHP'nin henüz hiçbir belediye başkanı adayının ismini açıklamadığını, medyada bu konuda çıkan haberlerin, gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Torun, başvuruda bulunan çok sayıda aday adayı olduğunu kaydetti. Torun, "Aday belirleme sürecimiz devam ediyor. Bu süreç sonunda en doğru adayları belirleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

"Aday adaylarının sabretmesi gerekiyor"

CHP'nin aday açıklama sürecinin henüz başlamadığının altını çizen Torun, şunları kaydetti:

"Çok sayıda aday adayımız var ve bu durum partimizin dertlere derman olacağını gösteriyor, halkımızın umudu olduğumuzu gösteriyor. Bütün aday adayı arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ancak yarış sürüyor. Ön seçim dahil çok çeşitli yöntemlerle adayımızı belirleyeceğiz ve akabinde ilan edeceğiz. Bir oy fazla oy alacak arkadaşımızı tespit etmek üzere kılı kırk yararak çalışıyoruz. Kimse genel merkez açıklamaları dışında yapılan yorumları dikkate almasın. Partimize ilgi gösteren medya mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Adaylarımızı genel merkezin onayıyla açıklamak için medyanın da aday adayı arkadaşlarımızın da biraz daha sabretmesi gerekiyor."

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:52
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Seyit Torun
  3. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    1. Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    2. Şişmanlık kalp damar hastalıklarını..
    3. Şişelerin dibindeki numaraya dikkat!
    4. Hulusi Akar'ın yaptırdığı cami, Başkan..
    5. BM'den Nikki Haley açıklaması:..
    6. Bebeğin ağlamasından ne istediğini..
    7. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    8. Karaman'da trafik kazası: 1 kişi..
    9. Çocuk parası yardımı 2019'da ne kadar..
    10. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:..
    11. Zerdeçal deyip geçmeyin
    12. Otizimde bağırsak florasına dikkat!
    13. Davutoğlu'ndan 'Cemal Kaşıkçı'..
    14. Kaygı bozukluğu yaşayan biriyle..
    15. Memurlar Ocak 2019’da ne kadar aile..
    16. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    17. Çocuklarda marka takıntısına dikkat!
    18. Türkiye'ye ilk kar yağdı! Kısa sürede..
    19. Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı
    20. Terim'den Altay'a önce evet sonra ret
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!