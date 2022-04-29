CHP'den bayramlaşma kararı

CHP'nin siyasi partilerle ve örgütle bayramlaşması Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, 3 Mayıs'ta yapılacak.

CHP'nin Ramazan Bayramı programı belli oldu. Buna göre, CHP'de siyasi partiler ve örgütlerle ikinci gün bayramlaşılacak.

Bu çerçevede, bayramın ikinci günü siyasi partilerle yapılacak bayramlaşmada CHP'yi, Parti Meclisi (PM) üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet temsil edecek. Kabul heyetinde ayrıca, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, PM Üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Canan Taşer bulunacak.

CHP'nin ziyaret heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığında, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Akyüz ile Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Baştuğ'dan oluşacak.

CHP'de AK Parti, MHP ve Vatan Partisi ile bayramlaşma video konferansla, diğer partilerle yüz yüze yapılacak.

Buna göre bayramlaşma saat 09.30'da AK Parti ile başlayacak. Daha sonra sırasıyla saat 10.00'da DSP, 10.20'de Vatan Partisi, 10.40'ta HDP, 11.00'de İYİ Parti, 11.30'da BBP, 11.55'te DP, 12.10'da MHP, 12.30'da Saadet Partisi, 12.50'de ANAP, 13.10'da Genç Parti, 14.10'da DEVA Partisi, 14.25'te Gelecek Partisi, 14.50'de Yeniden Refah Partisi, 15.15'te Bağımsız Türkiye Partisi, 15.45'te Türkiye Değişim Partisi ve 16.00'da Memleket Partisi ile bayramlaşılacak.