CHP'den Barzani'ye 'ikiyüzlü' ziyaret! Eleştirdikleri bayrağın önünde poz verdiler

Çözüm Süreci'nde AK Parti'nin terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırmak için Mesud Barzani ile görüşmesini siyaset malzemesi yapan CHP'den ikiyüzlülük örneği bir ziyaret geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani'yi ziyaret CHP'li vekiller, eleştirdikleri bölgesel yönetimin bayrağı önünde keyifli pozlar verdi.

CHP'den Barzani'ye ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet; Erbil'de eski Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı KDP Genel Başkanı Mesud Barzani ve bölgesel yönetim yetkilileri ile bir araya geldi. Heyet ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve KDP Genel Sekreteri Fadhil Mirani ile de görüştü.

"İyi niyet temennisinde ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu"

Heyet Başkanı Salıcı’ya; CHP Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat eşlik etti. CHP’den görüşmeler hakkında yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Yapılan görüşmelerde karşılıklı iyi niyet temennisinin ardından Salıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını iletti. Görüşmelerde Ortadoğu ve yakın bölgeye ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu."

Heyetin, bugün; Bölgesel Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Safin Dizayi ile de görüşeceği bildirildi.

CHP heyetinin, "Gelecek günlerde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran Hareketi temsilcileri ve Yezidi İnanç Önderleri ile görüşeceği, daha sonra Kerkük’e geçerek Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ile bir araya geleceği" duyuruldu.