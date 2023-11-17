CHP'den "baba evine dönün" çağrısı! Muharrem İnce'ye resmi teklif var mı?

"Bu baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir ne Kemal Bey'dedir. Gelin baba evine güçlenelim." CHP Genel başkanı Özgür Özel, Meclis grup kürsüsünden yaptı o çağrıyı. Gözler de CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ayrılan ya da ihraç edilen isimlere çevrildi.

TANJU ÖZCAN DÖNÜŞ İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, özellikle Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri gündemdeyken seçim sonrası 26 Temmuz'da CHP'den ihraç edilmişti. Özel'in o çağrısının ardından Tanju Özcan, partiye yeniden üyeliği için dilekçe verdi. "Sayın Genel Başkanımızın 'baba evine dönme' tabiri çok güzel oldu. Dönüşümüz için karar verirse parti meclisimiz., sadece genel başkanımızın isteğiyle olmuyor ki önünde engel görülmüyor. Yani artık yüzde 99 Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğim diyebilirim" açıklaması yaptı.

ÖZCAN'DAN İNCE AÇIKLAMASI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de CHP'ye geri dönmesini temenni ettiğini söyledi Özcan. "Sayın İnce ile geçen gün telefonla konuştuk. Dönüp dönmeyeceği konusunda net bir şey konuşmadık ama ben dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Muharrem İnce de partiye dönerse çok sevinirim" dedi.

"MUHARREM İNCE'YE GELMİŞ RESMİ BİR TEKLİF YOK"

Peki Muharrem İnce, CHP'ye döner mi? CNN TÜRK'e konuşan Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, CHP'den Muharrem İnce'ye resmi davet gitmediğini altını çizdi. Sayan, "Muharrem İnce bir partinin genel başkanı. Biz bir partiyiz. Eğer resmi davet yapılırsa icabeten bir cevap verilir" ifadelerini kullandı.

Pazar günü de Memleket Partisi Parti Meclisi toplantısı yerel seçim gündemiyle toplanacak. O toplantının ardından CHP'den bir teklif gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre ise Memleket Partisi'nde Muharrem İnce'ye yakın isimler CHP'ye dönüşe sıcak bakıyor.

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