  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'den Atatürkçülüğe elveda
Gündem

CHP'den Atatürkçülüğe elveda

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İYİ Parti ile Saadet Partisi'ni de aralarına alıp hazırladıkları sözde anayasanın iç yüzünü anlatan yazar Cumali Dalkılıç, önemli ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:50:00 -
CHP'den Atatürkçülüğe elveda

Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP'nin Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti ve Temel Karamollaoğlu'nun başında bulunduğu Saadet Partisi ile el ele verip terör örgütü PKK’nın uzantısı HDP ile ‘Federasyon Anayasası’ hazırlaması kamuoyunda infale neden olmuştu.

Türkiye'yi parçalara ayıran sözde anayasa Yeni Akit Youtube kanalına açıklamalarda bulunan yazar Cumali Dalkılıç, önemli ifadeler kullandı.

İşte yazar Cumali Dalkılıç'ın o açıklaması:

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin yalanı çöktü: Kılıçdaroğlu'na gönderilen mektup ortaya çıktı!
Siyaset

CHP'nin yalanı çöktü: Kılıçdaroğlu'na gönderilen mektup ortaya çıktı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine CHP’nin davet edilmediği yalanı kısa sürede çürüdü. KKTC C..
Türkiye’ye karşı intikam yemini etmişti… PKK’dan destek geldi! “İstedikleri zaman…”
Gündem

Türkiye’ye karşı intikam yemini etmişti… PKK’dan destek geldi! “İstedikleri zaman…”

Terör örgütü PKK, sivil katili Ermenistan’a destek verdi. PKK’nın sözde üst düzey isimlerinden Layika Gültekin, “Ermeni halkı ne zaman ister..
Profesörden 9'luk deprem uyarısı! 'Nerede olacağını biliyoruz'
Gündem

Profesörden 9'luk deprem uyarısı! 'Nerede olacağını biliyoruz'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi’nde büyük depremin Tekirdağ’da olacağını, depremin yıkım gücünün 9 ol..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay