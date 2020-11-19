CHP'den Atatürkçülüğe elveda
CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İYİ Parti ile Saadet Partisi'ni de aralarına alıp hazırladıkları sözde anayasanın iç yüzünü anlatan yazar Cumali Dalkılıç, önemli ifadeler kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP'nin Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti ve Temel Karamollaoğlu'nun başında bulunduğu Saadet Partisi ile el ele verip terör örgütü PKK’nın uzantısı HDP ile ‘Federasyon Anayasası’ hazırlaması kamuoyunda infale neden olmuştu.
Türkiye'yi parçalara ayıran sözde anayasa Yeni Akit Youtube kanalına açıklamalarda bulunan yazar Cumali Dalkılıç, önemli ifadeler kullandı.
İşte yazar Cumali Dalkılıç'ın o açıklaması: