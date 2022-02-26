CHP’den annelere ‘şartlı’ ziyaret

Kamuoyunun tepkisinden çekinen CHP’li yöneticiler, sırf algı için Diyarbakır Annelerinin yanına gitme kararı aldı. Evlat nöbetinin başladığı ilk günden beri haberlerine yer veren gazetemiz Akit’in ailelerden edindiği bilgilere göre, CHP’liler, annelere “bizi sert eleştirmeyin sizi ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullanmış.

CHP algı peşinde

Daha önce birçok kez Diyarbakır annelerini ziyaret edeceklerini söyleyen CHP yönetimi, çeşitli bahanelerle ziyaretlerini etlemişti. Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı bir açıklama sırasında, “Diyarbakır annelerini ziyaret edecek misiniz?” sorusu üzerine, “Uygun ortam olursa elbette ziyaret ederim. Niçin ziyaret etmeyeyim?” ifadelerini kullanmıştı. Kamuoyunun tepkisinden çekinen CHP’li yöneticiler, sırf algı için Diyarbakır annelerinin yanına gitme kararı alırken, evlatları için 908 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutan aileler, CHP tarafından kendilerinin arandığını ve “bizi sert eleştirmeyin sizi ziyaret edeceğiz” ifadelerinin kullanıldığını söylediler.

“Evlatlarımızı ortaklarının yüzüne baka baka isteyecek”

CHP’nin dayatmasına ilişkin Akit’e konuşan anne İmmihan Nilifırka ise, “Biz burda yıllardır evlatlarımızı geri almak için mücadele veriyoruz daha bir gün bizimle alakalı doğru düzgün bir açıklama yapmadılar. Her fırsatta bizi ziyarete geleceklerini söyleyip umutlandırdılar ama bir bahane uydurup sonrasında vazgeçtiler. Biz onlardan bir şey istemiyoruz, bizi bu kadar göz ardı etmelerini de kabullenemiyoruz. Bunca şeyin üstüne bir de utanmadan aramızdaki bir aileyi arayıp ‘bizi sert eleştirmeyin sizi ziyaret edeceğiz’ diyorlar. Senelerdir 7 kere bile bize doğru adım atmadılar, HDP ile ortak oldular, onların menfaatlerini bizden üstün tuttular sonra bizi ziyaret etmek için şart koştular. Bu akıl alır gibi değil. Madem bizden bu kadar çekiniyorlar niye hâlâ aynı yolda yürümeye devam ediyorlar. Biz korkulacak, çekinilecek bir şey de yapmıyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz. Bu dakikadan sonra CHP, bizi ziyaret edecekse ortak olduğu 6 partiyi ve sözde gizli ortağını da buraya getirip evlatlarımızı onların yüzüne baka baka isteyecek” dedi.