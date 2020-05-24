CHP'den aile sigortasının hayata geçirilmesi önerisi

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP ÖZMEN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, aile sigortasının hayata geçirilmesi ve bu desteklerin kadınlara verilmesi gerektiğini belirterek "Aile Sigortası kadını güçlendirecek, böylece çocuğunun ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve kimseye muhtaç olmayacak." dedi.

Karabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadının çalışma hayatında daha fazla yer alması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından kadın istihdamının artırılması için önerileri bulunduğunu belirtti.

Pandemi ile kadınların sorunlarının katlandığını belirten Karabıyık, gelir yetersizliğinin artmasının bu süreçte aile içi şiddeti de artırdığını söyledi. İşsizliğin en çok kadınları ve gençleri etkilediğini dile getiren Karabıyık, 3 milyonun üzerinde kayıt dışı istihdam bulunduğunu, bunların içinde kadınların sayısının fazla olduğunu aktardı. Karabıyık, kayıt dışı çalışanlara da pandemi sürecinde sosyal devlet olmanın gereği destek verilmesinin önemine işaret etti.

Faaliyetleri geçici olarak durdurulan işletmelerde kadın çalışan oranının daha yüksek olduğunu ifade eden Karabıyık, pandemi sürecinde genelgeyle kapatılan ya da faaliyetlerini sürdüremeyen işletmelerin çalışanlarının ve kayıt dışı çalışan kadınların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Terzi, kuaför, berber gibi işletmeleri de içinde bulunduran basit usul vergi mükelleflerine en az asgari ücret kadar destek verilmesi teklifinde bulunduğunu belirten Karabıyık, "Aynı zamanda diğer çalışanlara da 1168 lira değil en az asgari ücret kadar destek verilmeli." dedi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun esas sahibinin çalışanlar olduğunu kaydeden Karabıyık, fonun sadece 2019 faizinin 16 milyar lira olduğunu, bu süreçte faizi bile dağıtılsa vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini belirtti.

- "Kadınların istihdamda yer bulmalarının önünü açacak tedbirler öncelenmeli"

"Kadının çalışma hayatında önünü kesen, kadını evde oturmaya zorlayan bütün uygulamaların yeniden masaya yatırılması gerekiyor." diyen Karabıyık, pandemi sürecinin ardından kadınların iş hayatına döndürülmesi için istihdam yaratacak politikalar üretilmesi gerektiğini ifade etti.

İstihdamın artırılması ile kadınların istihdamda yer bulmalarının önünü açacak bütün tedbirlerin, gerekli teşvik ve desteklerin mutlaka öncelenmesi gerektiğini söyleyen Karabıyık, kadının çalışma hayatında önündeki engellerin kaldırılması konusunda, kreş, yaşlı ve engelli bakım desteklerinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışı ile bu hizmetleri verdiğini belirten Karabıyık, aynı zamanda kadın kooperatiflerinin ve kadınların ürettiği el emeği ürünlerin alıcılarla buluştuğu pazarların oluşturulması, meslek edindirme kursları gibi kadını desteklemeye ve güçlendirmeye yönelik tüm faaliyetlerin CHP'li belediyeler tarafından hayata geçirildiğini dile getirdi.

Kadın girişimciliğinin de doğru eylem planları ile desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Karabıyık, "Aile sigortasının hayata geçirilmesi ve bu desteğin kadınlara verilmesi gerekiyor. Aile sigortası kadını güçlendirecektir. Kadınlar böylece çocuğunun ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve kimseye muhtaç olmayacak. Bugün aile sigortası uygulanıyor olsaydı bu pandemide aileler mağdur olmayacaktı." diye konuştu.