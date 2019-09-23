CHP'den Abdullah Gül açıklaması CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül’e 2023’teki seçimde Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözü verdiği iddialarıyla ilgili sorulan soruya, “Kimseye verilmiş bir sözümüz yok” cevabını verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı Abdullah Gül’e adaylık sözü verildi mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül’e 2023’teki seçimde Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözü verdiği iddialarıyla ilgili soruya Öztrak, “Kimseye verilmiş bir sözümüz yok” dedi.

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