CHP'den 20 vekil Mustafa Sarıgül'ün partisine mi geçecek? İlk açıklama geldi

Türkiye Değişim Hareketi kurucusu Mustafa Sarıgül parti kurma hazırlıklarına hız verdi. Sarıgül'ün ekibi belli olurken, bugün medyada Sarıgül'ün partisine 20 CHP'li vekilin katılacağı iddiası büyük yankı uyandırdı. Sarıgül cephesinden konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Türkiye Değişim Hareketi Genel Sekreteri Hasan Aydın yaptığı değerlendirmede, "Bizimle ilgilenenler var ama bizim böyle bir çalışmamız yok." dedi. Aydın, bazı milletvekillerinin kendilerini aradığını ve görüştüklerini de belirtti.

"Böyle bir çalışmamız yok"

Türkiye Değişim Hareketi Genel Sekreteri Hasan Aydın, bugün basında yer alan, "Sarıgül, CHP'den 20 vekil transfer edip TBMM'de grup kuracak" haberi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bize her yerden talep var ilgi var. Bu milletvekilleri için de geçerli. Ama bizim böyle bir çalışmamız yok. Biz yüzümüzü biraz millete döndük. Biz herkese elbette sıcak bakarız, olumlu bakarız ama oradan başlayan bir çizgiye de uygun bulmuyoruz. Biz milletvekilleri ile değil de, millet ile yola çıkmanın esas olduğu bir başarıyı kayda geçireceksek ancak öyle yapabiliriz. Böyle bir çalışmamız yok. Bizimle ilgilenenler var ama bizim böyle bir çalışmamız yok."

"Ciddi şekilde değerlendireceğiz diyen milletvekilleri var"

Aydın, her partiden kendilerini arayan vekiller olduğunu ifade etti. Aydın, konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı:

"Bizi arayan herkes de size gelelim demiyor elbette. Çizginiz nasıl, neler yapıyorsunuz, ortaya çıksın ciddi şekilde değerlendireceğiz diyen arkadaşlar var. Yani ben buradan bıktım, yeter artık, sizde de iyi bir dinamizm diyenler var. Çeşitli ilgiler var. Bize müracaat var demek, gayri ciddi olur. Hiçbir vekil telefonu açıp da yeni kurulan partiye ben geliyorum demez zaten. İlgi var ama."

"Bugün çıkan haber gerçek dışı." diyerek bir kez daha haberi yalanlayan Aydın şöyle konuştu:

"Bizim milletvekilleri ile 'gelin bize katılın, grup kuralım' gibi bir çalışmamız söz konusu değil. Ama milletvekilleri ile görüşüyoruz. milletvekilleri bizi arıyor, biz onları arıyoruz. İletişimimiz, diyaloğumuz var. Ama şuradan şu kadar milletvekili koparalım gibi bir düşüncemiz yok."

Ne olmuştu?

Bugün Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, Sarıgül'ün CHP'den 20 vekil kopararak TBMM'de grup kurmak için uğraştığı iddia edilmişti. Haberde, "Sarıgül'ün başında bulunduğu TDH'nin Kurucular Kurulu, ilk toplantısını 17 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdi. Kurulacak olan yeni partinin programı, tüzüğü ve yol haritasının ele alındığı toplantının ardından TDH, 26 Kasım'da ise Genişletilmiş Bölge Toplantısı'nın ilkini Kahramanmaraş'ta yaptı. Sarıgül, peş peşe yaptığı toplantılarına devam ederken siyasi temaslara da hız verdi. TDH'nin A takımında da yer alan Sarıgül'e yakın isimlerin, yeni kurulacak partiye katılmaları için 20'den fazla CHP'li milletvekili ile ayrı ayrı görüştüğü iddia edildi. Sarıgül'ün ekibinin bu görüşmelerdeki "Bize katıl" teklifine, bazı milletvekillerinin "olur" dediği ve CHP'den istifa etmek için yeni partinin kurulmasını beklediği de ileri sürüldü." ifadelerine yer verilmişti.

Yine CHP yönetiminin, 'Sarıgül hareketinden uzak durun' talimatı verdiği öne sürülmüştü.