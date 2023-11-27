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Gündem CHP'den 13 kişiye af! Bu adamda da bu adamı partiye geri alanda da hiç mi onur yok
Gündem

CHP'den 13 kişiye af! Bu adamda da bu adamı partiye geri alanda da hiç mi onur yok

Yeniakit Publisher
2023-11-27 19:56:00 -
CHP'den 13 kişiye af! Bu adamda da bu adamı partiye geri alanda da hiç mi onur yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, 13 ismin parti meclisi kararıyla partiye döneceğini söyledi. 13 isim arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel açıklamalarda bulundu.

Yücel, 13 ismin Parti Meclisi kararıyla partiye döneceğini açıkladı.

Yücel "Parti Meclisimizin bir prensip kararı vardı. Partimizin 100. yılı nedeniyle 100. yıl affı konusunda karar almıştık. Af talepleriyle ilgili içlerinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da dahil 13 arkadaşımızın talepleri görüşüldü. 13 arkadaşımızın Parti Meclisi kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi" dedi.

Af talebinde bulunan 13 isimden 12'sinin listesi yayınlandı. O isimler şöyle:

Ethem Ejder Zengin
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mahmut Yıldırım

Tanju Özcan

İsmail Uysal

Timur Yalçıntuğ

Didem Yalçıntuğ

Niyazi Bakkalcı

Ünal Uysal

Ali Güneş

Emre Gelen

Hasan Akkaya

Halime Öztürk

Tanju Özcan daha önce yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini topa tutmuştu.

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