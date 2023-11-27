CHP'den 13 kişiye af! Bu adamda da bu adamı partiye geri alanda da hiç mi onur yok
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, 13 ismin parti meclisi kararıyla partiye döneceğini söyledi. 13 isim arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bulunuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel açıklamalarda bulundu.
Yücel, 13 ismin Parti Meclisi kararıyla partiye döneceğini açıkladı.
Yücel "Parti Meclisimizin bir prensip kararı vardı. Partimizin 100. yılı nedeniyle 100. yıl affı konusunda karar almıştık. Af talepleriyle ilgili içlerinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da dahil 13 arkadaşımızın talepleri görüşüldü. 13 arkadaşımızın Parti Meclisi kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi" dedi.
Af talebinde bulunan 13 isimden 12'sinin listesi yayınlandı. O isimler şöyle:
Ethem Ejder Zengin
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Mahmut Yıldırım
Tanju Özcan
İsmail Uysal
Timur Yalçıntuğ
Didem Yalçıntuğ
Niyazi Bakkalcı
Ünal Uysal
Ali Güneş
Emre Gelen
Hasan Akkaya
Halime Öztürk
Tanju Özcan daha önce yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini topa tutmuştu.
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