CHP’deki yolsuzlukları yazan Gazeteci-Yazar Ergün Poyraz: Ben böyle hırsızlık görmedim

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Başta AK Parti ve Başkan Erdoğan olmak üzere İslami çizgide siyaset yapan isimlere yönelik kaleme aldığı kitaplar sebebiyle bir dönem CHP’nin ve laikçi kesimin en çok okuduğu yazar olan Ergün Poyraz, ezber bozdu. CHP’li belediyelerde dönen yolsuzlukları, rüşvetleri ve rant çarkını ifşa ettiği için 2022 yılında, evinin önünde öldüresiye darp edilen ve 4 gün komada kalan Poyraz, kaleme aldığı “İsa’nın Çocukları” kitabı ile CHP’li belediyelerdeki çürümeyi yazdı. Bir yıllık çalışmanın ürünü olan ve 700 sayfadan oluşan kitap cuma günü satışa çıkmaya hazırlanırken, gazetemize konuşan Poyraz, “Ben böyle hırsızlık görmedim” dedi.

“CHP’yi yazdım dayak yedim”

Son kitabına ilişkin gazetemize konuşan Gazeteci Yazar Ergün Poyraz, 64 yaşında olduğunu, 20 yaşından beri yazarlık yaptığını ve bugüne kadar sadece yazılarından dolayı CHP’lilerin kendisine küfredip, öldüresiye darp ettiğini söyledi.

CHP’li Kuşadası Belediyesi’nde dönen rezaletler hakkında “Ben böyle hırsızlık görmedim” diyen Poyraz şunları kaydetti: “Ben 20 yaşından beri kitap ve gazete işindeyim. Fetullah Gülen Terör Örgütü aleyhinde onlarca kitap yazdım. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti hakkında onlarca kitap yazdım. Süleyman Demirel ile ilgili kitap yazdım. Tarikatlarla ilgili kitap yazdım. Bugüne kadar hiç kimse bana küfretmedi. Ne zaman ki CHP’nin bir yolsuzluğunu araştırmaya kalktım, yağmur gibi küfürler yağdı. Evimin önünde öldüresiye saldırıya uğradım. 4 gün komada kaldım.

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“Kuşadası Belediyesi’ndeki hırsızlıkları kaleme aldım”

“Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in tazyiki ve kışkırtmasıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan çocuklarımı işten atmakla tehdit ettiler. Onların adreslerini açık açık paylaşarak hedef gösterdiler. Hayatımda böyle iğrenç bir olayla hiç karşılaşmadım. Şimdi de bir yıllık çalışmanın ürünü olan ‘İsa’nın Çocukları’ kitabımda CHP’li Kuşadası Belediyesi’nde dönen rüşvetleri, hırsızlıkları, imar yolsuzluklarını, vicdansızlıkları ve hainlikleri belgeleriyle birlikte tek tek kaleme aldım. Bakalım kitap çıktıktan sonra ne olacak.”