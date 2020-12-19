CHP’deki tecavüz salgını büyüyor

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’deki tecavüz lağımı patladı ve rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. Her türlü gayri ahlaki ilişkilerin yaşandığı skandallar zincirine bir yenisi daha eklendi. CHP’nin Bursa Osman Gazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular’ın, 17 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiğinin görüntüleri basına yansıdı. CHP Genel Merkezi, sözde kadın hakları savunucuları ve yandaş medyaları olayların üzerini örtmeye çalışsa da başarılı olmadı. Son vakayla birlikte CHP içindeki tecavüz vakaları 14 olurken, yeni rezaletlerin geleceği konuşuluyor.

Biri bitiyor diğeri başlıyor

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile CHP’li iki meclis üyesinin S.T isimli kadına tecavüz ettiği iddialarının ardından parti içindeki taciz ve tecavüz vakaları adeta bir lağım gibi patladı. CHP Genel Merkezi’nin üzerini örtme çabası, arka bahçeleri niteliğindeki kadın derneklerinin suskunluğu ve sol basının bütün karartma çabalarına rağmen, rezaletler ülke gündemini uzun bir süredir meşgul ediyor. Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular’ın, 17 yaşındaki bir kız çocuğunu WhatsApp üzerinden taciz ettiği görüntülerin gün yüzüne çıkması da bardağı taşıran son damla oldu. Mağdur kızın durumu annesine anlatması, ailenin de CHP genel merkezine giderek şikayetçi olmasına rağmen Akyolcular koltuğunu korudu. Tacizci başkanın daha önce de evli bir kadınla ilişki yaşadığı, mağdur kocanın genel merkeze başvurmasına rağmen yöneticilerin kılını bile kıpırdatmadığı öğrenildi.

Ardı arkası kesilmiyor

Son rezaletle birlikte toplam vakası sayısı ise 14 oldu. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin İlgar, yine İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Aydın, Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz hakkında da parti içi taciz söylemleri kamuoyunun gündemine yansıdı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı U.G.Y’nin de işe aldığı bir kadını kendi evinde taciz ettiğini bizzat mağdure dile getirdi. CHP Esenler ve Ümraniye teşkilatlarında görev yapan iki ismin ve Kartal Eski Gençlik Kolları Başkanı’nın da taciz vakalarına karıştığı basına yansıdı. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün, bir kafenin üst katına götürdüğü kadını önce darp sonra tecavüz ettiği görüntüleri de 82 milyon tarafından izlendi. Tecavüzcü CHP’li Karagöz tutuklanırken, 25 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. CHP İstanbul teşkilatındaki rezaletler bizzat İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından kapatılmaya çalışıldı.

Rezaleti kapatma çabaları

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ve CHP Muğla il yöneticisi Mehmet A. hakkındaki taciz iddiaları da bu dönemde gündeme geldi. CHP milletvekili adayı olan Erkan Başboğa ve Kemer Eski İlçe Başkanı’nın da kadına yönelik taciz ve şiddet vakalarına karıştıkları belirlendi. Olayların üstünün kapatılmasına karşı çıkan CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV’deki işinden oldu. Taciz vakalarına adı karışan CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. CHP’li Şişli Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. tarafından cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edilen Z.A.’ya ise şikayetini geri çekmesi için protokol yapıldığı ortaya çıkmıştı. Şu ana kadar ise CHP’deki taciz vakalarına yönelik Mor Çatı başta olmak üzere sol tandaslı kadın derneklerinden bir tepki gelmezken, sol basının manidar suskunluğu ise sürüyor.