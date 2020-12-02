CHP'deki taciz skandalında şok eden detay! Kaftancıoğlu'nun akrabası çıktı

CHP'de son günlerde ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandalı gündeme bomba gibi düştü. Tecavüzcü CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı çıkmış, söz konusu olay basına yansımasın diye CHP'li üst düzey yetkililer devreye girmişti.

Tecavüz skandalının ortaya çıkmasının ardından CHP'li Barış Yarkadaş da sessiz kalamamış yönetimde örtbas etmek isteyenlere büyük tepki göstermişti. Tüm bunlar yaşanırken Avcılar teşkilatında da taciz skandalı gün yüzüne çıktı.

Önceki gün Maltepe'de bir taciz ve tecavüz girişimi ila sarsılan CHP'de Avcılar İlçe Teşkilatı eski üyesi Özlem Hanelçi 'CHP'de kadın siyasetçi olmak zor' ifadelerini kullandı. Mağdur kadın iki CHP'li yöneticinin tacizini anlatırken, durumun parti içinde hem üzerinin örtülmek istenmesi hem de alay konusu edilmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hanelçi, "Kemal Kılıçdaroğlu'na da tacizi yazarak duyurdum ama hiçbir işlem yapılmadı. CHP'de bu tür şeylere işlem yapılmaz. Hep üstü örtülür. Beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu yapıdan dolayı partiden istifa ettim." açıklamasında bulundu.

"Canan hanım seni arayacak" dediler, sonra alay ettiler

Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Hanelçi, "Canan hanımın buna çok üzüldüğünü, beni İl Başkanlığına davet edeceklerini söyledi. Ancak daha sonra kimse arayıp sormadı. Ben aradığımda ise cevap vermediler. En sonunda ben gittim. Ama taciz olayı, dalga konusu yapıldı ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldım" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun akrabası çıktı

CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmezken iğrenç olaylara neden göz yumulduğu, örtbas edildiği de büyük dikkat çekmişti. Konuyu köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, tacizci Yasin Ilgar'ın İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun akrabası olduğunu söyledi.

Güler, "Ama Dr. Canan Kaftancıoğlu onun çığlığına da kulaklarını tıkıyor. Dahası var! CHP İstanbul İl Yöneticisi Yasin Ilgar ve CHP eski il yöneticisi Özgür Aydın, Özlem Hanelçi isimli partili bir kadını taciz ediyor. Mağdur Özlem Hanelçi durumu Dr. Canan Kaftancıoğlu'na yazıyor. Hem de defalarca. Sonuç? Kaftancıoğlu yine tepkisiz. İşin tuhaf yanı, tacizle suçlanan Yasin Ilgar, Kaftancıoğlu'nun eşinin akrabası!" ifadelerini kullandı.

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