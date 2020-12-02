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Gündem CHP'deki taciz skandalında şok eden detay! Kaftancıoğlu'nun akrabası çıktı
Gündem

CHP'deki taciz skandalında şok eden detay! Kaftancıoğlu'nun akrabası çıktı

CHP’de Özlem Hanelçi’nin açıklamalarıyla gün yüzüne çıkan taciz skandalıyla ilgili şoke eden bir detay daha ortaya çıktı. Parti yönetiminin örtbas etmeye çalıştığı taciz skandalında Hanelçi’nin işaret ettiği Yasin Ilgar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun akrabası çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:14:00 - 2020-12-02 15:16:10
CHP'deki taciz skandalında şok eden detay! Kaftancıoğlu'nun akrabası çıktı

CHP'de son günlerde ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandalı gündeme bomba gibi düştü. Tecavüzcü CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı çıkmış, söz konusu olay basına yansımasın diye CHP'li üst düzey yetkililer devreye girmişti.

Tecavüz skandalının ortaya çıkmasının ardından CHP'li Barış Yarkadaş da sessiz kalamamış yönetimde örtbas etmek isteyenlere büyük tepki göstermişti. Tüm bunlar yaşanırken Avcılar teşkilatında da taciz skandalı gün yüzüne çıktı.

Önceki gün Maltepe'de bir taciz ve tecavüz girişimi ila sarsılan CHP'de Avcılar İlçe Teşkilatı eski üyesi Özlem Hanelçi 'CHP'de kadın siyasetçi olmak zor' ifadelerini kullandı. Mağdur kadın iki CHP'li yöneticinin tacizini anlatırken, durumun parti içinde hem üzerinin örtülmek istenmesi hem de alay konusu edilmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hanelçi, "Kemal Kılıçdaroğlu'na da tacizi yazarak duyurdum ama hiçbir işlem yapılmadı. CHP'de bu tür şeylere işlem yapılmaz. Hep üstü örtülür. Beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu yapıdan dolayı partiden istifa ettim." açıklamasında bulundu.

"Canan hanım seni arayacak" dediler, sonra alay ettiler

Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Hanelçi, "Canan hanımın buna çok üzüldüğünü, beni İl Başkanlığına davet edeceklerini söyledi. Ancak daha sonra kimse arayıp sormadı. Ben aradığımda ise cevap vermediler. En sonunda ben gittim. Ama taciz olayı, dalga konusu yapıldı ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldım" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun akrabası çıktı

CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmezken iğrenç olaylara neden göz yumulduğu, örtbas edildiği de büyük dikkat çekmişti. Konuyu köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, tacizci Yasin Ilgar'ın İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun akrabası olduğunu söyledi.

Güler, "Ama Dr. Canan Kaftancıoğlu onun çığlığına da kulaklarını tıkıyor. Dahası var! CHP İstanbul İl Yöneticisi Yasin Ilgar ve CHP eski il yöneticisi Özgür Aydın, Özlem Hanelçi isimli partili bir kadını taciz ediyor. Mağdur Özlem Hanelçi durumu Dr. Canan Kaftancıoğlu'na yazıyor. Hem de defalarca. Sonuç? Kaftancıoğlu yine tepkisiz. İşin tuhaf yanı, tacizle suçlanan Yasin Ilgar, Kaftancıoğlu'nun eşinin akrabası!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

sizofren savar

DİNİ OLMAYANIN NAMUSUDA OLMAZ..
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sizofren savar

KEMAL KİLİCDAROGLUNUN YEGENİ HIDIR ÇAKMAK KÜÇÜK KIZ COCUGUNA TECAVUZDEN 20 SENE HAPİS CEZASI ALDI.. KK ŞU SORULARA CEVAP VERSİN....; ***SAPIK YEGENİNİ MAHKEMEDE CHP NİN Mİ AVUKATLARI SAVUNDU? ***SAPIK YEGENİNİN BASKA TECAVUZLERİ OLDU MU? CHP ELİYLE BUNLAR ÖRTBAS EDİLDİ Mİ? ***SAPIK YEĞENİN İLE AİLE BAĞIN ORTAYA ÇIKMASIN DİYE NÜFUS KÜTÜĞÜNDEKİ KAYITLAR İLE KİM OYNADI?
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