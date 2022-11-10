CHP’deki rüşvet skandalında sıcak gelişme

Türkiye CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde ortaya çıkan rüşvet skandalının görüntülerini konuşuyor.

Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan, Kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda, Başkanlık emriyle Teftiş Kurulu Müdürlüğümüzce inceleme/soruşturma başlatılmış olup, Başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir.

Haberlerdeki görüntülere dair Kurumumuz tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığı’na gereği için müracaat edilmiş olup, konu hakkında gerekli tüm hassasiyet özenle gösterilmektedir” ifadelerine yer verildi.