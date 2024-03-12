CHP’deki paradan kulelerin “Z” raporu! CHP’de büyük panik var...

Deşifre olan skandalda, İBB Spor Kulübü Başkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş ile CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu döneminde Belediyelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve Özel Kalem Müdürü Can Poyraz'ın bavullarla para taşıdığı görüntüler servis edildi.

İstanbul'da bir avukatlık bürosunda çekilen ve CHP’li yöneticilerin bavullarla para taşıdığı görüntülerde paranın sayımının tam 4 saat sürmesi, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi.

İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş’in deste deste saydığı paraların nereden geldiği, kime gittiği ve nereye harcandığı soruları gündemdeki yerini korurken, Keleş’in amiri konumundaki Ekrem İmamaoğlu ile Özgür Özel dut yemiş bülbüle döndü.

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Skandal görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

CHP yönetiminin köşeye sıkışmasının ardından İstanbul İl Başkanlığından rezaleti perdelemeye yönelik bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; söz konusu paranın Sarıyer ilçesindeki il binasının satın alınma sürecinde kayda alındığı, görüntülerin kendi binalarında değil mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan’ın ofisinde kaydedildiği iddia edildi. Görüntülerin 2019 yılına ait olduğu öne sürülürken olaya ilişkin paylaşılan ve resmi bir tarafı olmayan ıslak imzalı sözde bir teslim-tesellüm tutanağı paylaşıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Paylaşımın ardından açıklama yapan CHP’nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek, Aralık 2019 tarihinde il binasının satın alımında bizzat yer aldığını, 30 milyon TL’nin üzerindeki bedelin Genel Merkez marifeti ile gönderildiğini, kalan ödemenin Ocak 2020’de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edildiğini belirtti. İl başkanlığının iddia ettiği boyutta haricen bir rakamın söz konusu olmadığını kaydeden avukat Çiçek, bütün işlemlerin banka üzerinden yapıldığını söyledi.

Ekrem’in adamları işin içinde!

İddiaların hedefindeki Ekrem İmamoğlu, Şile Endüstriyel Atık Yakma Tesisi açılışında, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen görüntülere ilişkin açıklamasında, görüntülerde yer alanların siyasi yol arkadaşları olduğunu ifade ettikten sonra, 2019'daki hileli seçimin yenilenmesine ilişkin karardan bahsederek topu taca attı.

Görüntülerdeki paraları değil 5 yıl önceki seçim sürecini kendi görüşleriyle anlatan İmamoğlu, "Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabii birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler... Ramazan'ın ilk gününde seçimi iptal ederek tarihe geçen, o dönemin içinde olan herkes... Çaldılar diyen, hırsız diyen, Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, aday da dahil olmak üzere, benim bu anlamda dilimin kemiği yok. Sonra bu kararı alanlar demokrasi tarihine kara bir leke olarak kaydolmuşlardır. İzlerini o şekilde bırakmışlardır. O izi silemeyecekler. Ben de o akşam 'hakkımı yedirmem hak da yemem' diyerek tarihe geçmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum” şeklinde saçma sapan sözler kullandı.

Mülk sahibi rüşvetten tutuklandı!

Akabinde, CHP’ye il binasını satan Gül İnşaat’ın sahibi iş adamı Ali Gül’ün rüşvet operasyonunda tutuklandığı ortaya çıktı.

Gül, geçtiğimiz ocak ayında, Büyükçekmece Belediyesi’ne yapılan rüşvet operasyon kapsamında, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklanmıştı.

Biri Japonya’ya kaçtı!

Kısa süre sonra ise Gül İnşaat’ın sahibi Ali Gül'ün İstanbul 1 No’lu Barosu'na kayıtlı avukatı Gökhan Taşkapan'ın Japonya'ya kaçtığı öne sürüldü.

Son olarak İBB Spor Kulübü Başkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş’in deste deste saydığı ve kaynağı belirsiz Türk liralarından sonra aynı ofiste balya balya dolar ve Euro sayıldığını belgeleyen görüntüler servis edildi.