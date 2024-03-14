CHP'deki paradan kule skandalına Muharrem İnce'den sert tepki!

CHP’deki kirli para trafiği iddiasına ilişkin para sayma görüntülerinin yankıları sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ortalığa saçıldı.

Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklama yaptı. CHP'den yapılan açıklamada görüntülerin İstanbul İl Başkanlığı binasında değil mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği iddia edildi. Görüntülerin 2019 yılına ait olduğu da öne sürülürken olaya ilişkin bir tesellüm tutanağı da paylaşıldı.

En son CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, NTV’ye yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’in balyalarca para sayma görüntülerini savunarak kayıt dışı parayı itiraf etti. Çelik paranın 40 milyon liraya alınan CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu öne sürdü. Ancak sözleşmede binanın 24 milyon 360 bin liraya alındığı görülüyor. Bu durumda yaklaşık 16 milyon liranın kayıt dışı para olduğu kesinleşti.

Muharrem İnce'den sert tepki

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Tüm bunların ardından, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'deki para sayma skandalıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. CHP'ye tepki gösteren İnce şu ifadeleri kullandı;

Çantalarla taşınan para balyaları, telaş içinde uydurulan hikayeler, para sayma makineleri… Farklı dekor ve oyuncular ama film aynı, biz bu filmi tekrar tekrar seyretmek istemiyoruz. Memleketin çok büyük bir temizliğe ihtiyacı var. Ancak bu temizlik, “ne yapalım oyunun kuralları böyle” diyerek meşrulaştırılan kayıt dışılığa, yolsuzluğa bulaşanlarla yapılamaz. Kutuyu da Kuleyi de elinizin tersi ile itin ve tertemiz Memleket Partisi’ne destek verin. Memleketimizi el birliği ile temizleyelim.