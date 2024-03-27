CHP'deki para balyalarında FETÖ parmağı!

CHP’deki para sayma görüntüleri ile ilgili konuşan tanık iş insanı Hasan Şenyurt, FETÖ’nün de yer aldığı yolsuzluğun boyutunun 2 milyar dolara ulaştığını iddia etti.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen videosu gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu olaya ilişkin para trafiğinin görüntüleri sosyal medyada infiale yol açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son olarak CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ifadesinin alınmasıyla toplam 7 şüphelinin ifade verdiği süreçte şüpheli sayısının artması bekleniyor. Öte yandan 3 kişi daha şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu CHP'deki 'para sayma' kriziyle ilgili tanık iş İnsanı Hasan Şenyurt yaşadıklarını TGRT Haber'de anlattı.

"CHP'NİN KURULTAYI İPTAL OLABİLİR"

'Para sayma' krizinin tanığı Hasan Şenyurt, yaptığı açıklamada "Biz kendi imkanlarımızla başladık. 81 vilayette ekipler, yol, yemem içme dahil çok ciddi bir matbaa masrafı da var. Maliyetlerin verilmesi için iletişime geçtim. Kültür A.Ş'nin parası Özgür Karabat'ın makam aracıyla taşındı. İyi ki olmamış. Bu tür yolsuzluk gibi birçok şeyi göremeyecektik. Ben inanılmaz derecede peşlerine düştüm. Bir noktada artık bu tür şeyler elime geçti. Kurultay iptal davasına da dahil olacağım. Ses kayıtlarını mahkemeye sundum, daha fazlası da var. Kurultay'da delegelere 70 daire verildi. Elimdeki belgeler sonrası CHP'nin Kurultayı iptal edilebilir. İphone telefonlar dağıtıldı. Ben bu işin peşini bırakmadığım için birçok şeye şahit oldum.'' dedi.

"ELİMDEKİ BELGELERDE KİMİN NE KADAR PARA VERDİĞİ AÇIKÇA BELLİ"

''Yeni yeni isimler de savcılık tarafından paylaşılacak.'' diyen Hasan Şenyurt, ''Zaten şoförle görüşüyorduk. Birçok kere bu grubun içindeki insanlar anlatıyorlardı. Savcı bey ses kaydını dinledi ve delil olarak saydı. Savcılığa iki ayrı belge teslim ettim. Elimdeki belgelerde kime ne kadar daire ya da para verildiği açıkça bellidir. İmamoğlu delegelerin her istediğini verdi. Tüm rakamları bozdurulan döviz bürolarına kadar.'' ifadelerini kullandı.

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"2-3 MİLYON DOLAR CİVARINDA BİR YOLSUZLUK VAR"

Ortada büyük bir yolsuzluk olduğunu iddia eden Hasan Şenyurt, ''150-200 milyon bir para taşınıyor. Benim gözlemlediğim 2-3 milyar dolar civarında bir yolsuzluk var. Terör örgütü kadar tehlikeli bir yapı. İBB tarafından belirli mafya gruplarına ihale verildi, sorun olduğunda devreye girsinler diye. Bu bilgilerin bende olduğu biliniyordu. 155 ve karakol kayıtları var. Kurye tarafından silahlı saldırıya da uğrayacaktım. Daha önce evin içinde arabalar bekliyor ama olaylar bu noktaya geldikten sonra 'tamam' dedim. Sosyal medyadan da tehditler aldım. Ekrem Bey'in gönderisine yorum yazdım. Ben onların kabusu oldum. Hasan Şenyurt'la yatıp kalktılar. 26. katla alakalı bir yorum yazdım. Dikkatlerini çekiyor ve takipler ondan sonra başlıyor. Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın izni olmadan belediyede hiçbir şey olmaz. Bunu açıkça söylüyorum.'' şeklinde konuştu.

"MURAT ONGUN'DAN HABERSİZ HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Murat Ongun'dan habersiz hiçbir şeyin olmayacağına dikkat çeken Hasan Şenyurt, ''Murat Ongun neyse Emrah Bağdatlı da odur. Kendi imkanlarımı kullanarak gittim dikkat çekiyorum ki bana bir dönüş olsun diye. Bana dönmediler. Bilinmeyen adresler vardı bu çok dikkat çekti. Sonra peşime düştüler. 'Kim bu?' diye. Zararımı konuştuk. Paranın nasıl döndüğünü falan ortaklık yapılarını çözdüm. Ciddi anlamda bir dilekçe yazdım. Savcı bey her götürdüğümü dosyaya ekliyor. Sistemi yöneten Murat Ongun. İzni olmadan hiç bir şey olmaz.'' dedi.

''SİSTEMİN İÇİNDE FETÖ PRENSİ VAR''

''Bu sistemin içerisinde FETÖ'nün prensi var.'' diyen Hasan Şenyurt, şu ifadeleri kullandı;

''FETÖ'nün kendisi merkezi. Bunlar tekrarı bulunmayacak şeyler. Bu ses kayıtlarını ben elde ettim. Danışmanlık ofisi altındaki bir yer orası. Devlet büyüklerini kötülemek için algı operasyonları yapılıyor. Ufak ufak bana da başlamışlar. Ben de görüyorum. İstediklerini yapabilirler. Her şey elimde. Ben diğer insanlara benzemem. Yaptıklarının bedelinin ödeteceğim. Yaptıkları her yolsuzluğun bedelini ödeteceğim. Yurt dışı hesapları da var. Beylikdüzü'nde bir inşaat var. Araştırsınlar mesela. Bu kaynağı, parayı nereden alıyor. Benim tanıklığımla olay farklı boyutlara geldi."