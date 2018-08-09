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CHP'deki muhalif delegelere kritik mesaj

24 Haziran seçimlerinin ardından suların durulmadığı CHP’de yeterli imza toplanamayan muhalifler pazar günü Ankara’da bir araya gelecek.

09 Ağustos 2018 Perşembe 18:20
CHP'deki muhalif delegelere kritik mesaj

Muhaliflerin oluşturduğu Çağrı Grubu, tüzük kurultayı önerisini tartışmak üzere imzasını veren delegelerle pazar günü Ankara'da Türkiye Barolar Birliği’ne ait Latanya Oteli’de toplanıyor.

Çağrı Heyeti adına delegelere gönderilen mesajda şöyle denildi:

Sevgili Yol Arkadaşımız, 

Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunan delegelerimiz ile bir araya gelip bundan sonraki yol haritamızı belirlemek üzere 12.08.2018 Pazar günü saat:14.00'te Ankara Latanya otelde toplantı düzenleyeceğiz. Düşünceleriniz bizim için önemlidir. Katılımınızı rica ederiz. 

Saygılarımızla."

KURULTAY ÖNERİSİ TARTIŞILACAK

Muharrem İnce'nin de katılacağı toplantıda tüzük kurultayı önerisi tartışılacak. Bu toplantıda alınacak karar doğrultusunda pazartesi Noter'e gidilerek, tüzük kurultayı için imza verilecek.

Tüzük kurultayına gidilebilmesi için toplam delegelerin yüzde 20'sinin imzası yetiyor. Bu da 248 delegeye denk düşüyor. Muhalifler, tüzük kurultayında 622 imza toplayarak, genel başkan seçimi yapmayı planlıyor.

 

Kaynak: Hürriyet

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 18:20
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